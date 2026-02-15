我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回王毅 日：有國家以武力威嚇企圖單方面改變現狀

情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱

新聞透視／中對非零關稅 凸顯與美對比

記者廖士鋒
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平宣布對非洲53個建交國零關稅，中國對非洲影響力日增。圖為中國馬年春節來到，位於肯亞首都奈洛比大學的孔子學院，一名非洲男孩在春節活動上用毛筆寫「馬」字。(新華社)
中國國家主席習近平宣布對非洲53個建交國零關稅，中國對非洲影響力日增。圖為中國馬年春節來到，位於肯亞首都奈洛比大學的孔子學院，一名非洲男孩在春節活動上用毛筆寫「馬」字。(新華社)

中國14日宣布5月起對非洲53個建交國全面實施零關稅，此舉除了凸顯與美國的「冷暖」對比、還有「示範」意涵，更有「團結全球南方」的國際政治訊號。

歷次「中非合作論壇」，北京都有「大禮包」，例如2018年、2020年曾免除非洲窮國當年到期的無息貸款債務、也曾宣布600億美元投資，2024年還向非洲提供人民幣10億元軍事援助，並宣布未來三年提供3600億元資金支持(其中2100億元為信貸)。

此次進一步的全面零關稅措施其實已有預告。上個月，創下中國外長連續36年新年首訪非洲的紀錄後，王毅受訪時「暗酸」美國說，當非洲面對美國關稅「大棒」時，中國宣布給予非洲各國零關稅的「大禮」。「當賴索托被質疑不知道在哪裡時，中國到訪賴索托」(川普曾說賴索托是「沒人聽過」的國家)。

川普總統回任後，除了關稅戰與傳統盟友漸行漸遠外，也裁撤美國國際開發署，導致改善非洲貧困國家資金斷炊，去年底更缺席首度於非洲登場的南非G20峰會，並傳出撤回非洲多國大使，這些舉措在在都衝擊美國與非洲的關係。

特別是「全球南方」群體已是中國單邊開放的主要標的，尤其美國中斷對發展中國家援助之際，無疑給了中國鞏固在「全球南方」影響力的契機，同時更向「非美」陣營傳達出一定的想像空間。而投桃報李，北京的非洲友邦亦屢屢堅定支持其涉台立場。尤其在國際事務上，中國因有非洲廣大盟友的普遍支持，在聯合國大小會議上的發言乃至投票，中國都屢操勝算，國際政治的影響力與日俱增。

非洲過去曾是西方列強殖民地，中國從早年對非洲的鐵路建設到如今各種援助，陸續逐出舊時代的傳統勢力，王毅自信地宣稱，「新自由主義」在非洲已瀕臨破產，「新殖民主義」在非洲也不會有市場。

中國對非洲53國零關稅，也對非洲唯一未與中國建交、與中華民國有邦交的史瓦帝尼形成壓力。據中國海關總署，去年雙邊貿易額5730.7萬美元，而台北政府統計，去年台灣與史國雙邊貿易額662.8萬美元，規模僅為中國的11%，雖然台北時常給予鉅額金援，但隨著事態發展，史國外交走向值得關注。

世報陪您半世紀

關稅 王毅 川普

上一則

可以手撕的黃金甘蔗1根賣87元人民幣太貴？網掀兩派論戰

下一則

待宰鵝掉下眼淚 主人嚇到不敢吃 專家一句話戳破真相

延伸閱讀

王毅出席慕尼黑安全會議 警告日本勿走回頭路「再賭1次會輸更慘」

王毅出席慕尼黑安全會議 警告日本勿走回頭路「再賭1次會輸更慘」
王毅：歐洲「不該在菜單上」支持歐俄對話實現長治久安

王毅：歐洲「不該在菜單上」支持歐俄對話實現長治久安
慕尼黑安全會議 王毅：中美關係前景取決於美國

慕尼黑安全會議 王毅：中美關係前景取決於美國
高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首