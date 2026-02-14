我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／訓練時間重疊 谷愛凌抱怨國際雪聯安排：對兼項選手不公平

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

王毅出席慕尼黑安全會議 警告日本勿走回頭路「再賭1次會輸更慘」

中國新聞組╱北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年2月14日，中國外交部長王毅在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上發表講話。（美聯社）
2026年2月14日，中國外交部長王毅在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上發表講話。（美聯社）

中國外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議，在中國專場發表演講並回答現場提問；王毅就中日關係重申嚴正立場，強烈抨擊日本首相高市早苗針對「台灣有事」言論，稱日本軍國主義的幽靈仍在徘徊，「日本如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘」。

央視新聞報導，王毅在演說中呼籲推動多邊主義，同時批評部分國家將自身利益置優先，導致國際體系運作失靈，被解讀為暗指美國。他也向歐洲釋出善意，稱歐洲是中國的「夥伴」。

被問及中國對亞太地區緊張局勢重新升級承擔什麼責任，王毅表示，「我不認同亞太局勢日趨緊張」。環顧世界，只有亞洲仍然保持著總體和平，即便前不久柬泰邊界出現的局部衝突，也在各方努力下很快得到平息，中方也在其中發揮作用，中國已成為亞洲和平的中流砥柱。「作為當今世界上重要的和平力量，中國將繼續為地區的和平穩定發揮建設性作用」。

王毅說，亞洲地區並非一帆風順，現在要警惕日本最近出現的危險動向。王毅指出，高市早苗竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的存亡危機事態，「這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄日方向中國做出的政治承諾。中國當然不能答應，14億中國人都不會答應」。

王毅拿日本和歐洲的戰後處理做比較，指出德國戰後對法西斯進行全面清算，制定禁止宣揚納粹主義的法律；而日本至今仍然把甲級戰犯供奉在神社裡，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為「英靈」。「這種現象在歐洲不可想像，這才是一切問題的根源所在」。

世報陪您半世紀

日本 王毅 高市早苗

上一則

美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

延伸閱讀

王毅：歐洲「不該在菜單上」支持歐俄對話實現長治久安

王毅：歐洲「不該在菜單上」支持歐俄對話實現長治久安
慕尼黑安全會議 王毅：中美關係前景取決於美國

慕尼黑安全會議 王毅：中美關係前景取決於美國
高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注
高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
中國海警2503號艦艇編隊10日在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。圖為釣魚台周邊海域。（路透資料照片）

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

2026-02-10 15:46

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大