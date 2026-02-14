五角大樓列阿里、百度、比亞迪涉中國軍企 1小時突撤回

美國五角大樓13日更新被指與中國軍方有關聯的企業名單（即「1260H清單」），把阿里巴巴 、百度 及電動車製造商比亞迪在內的多家中國大型企業列入。然而，該名單在上線約一小時後即被撤回，引發外界關注與猜測。

路透與彭博報導，根據《聯邦公報》公告，這份名單由美國國防部 依據「1260H條款」編制，目的是標示被認為可能協助中國軍方的企業。公告指出，未來數年內，國防部將不得與名單上企業簽訂合同或進行採購。儘管如此，更新的名單並未立即對相關企業實施正式制裁。

路透指出，更新後的名單還包括生物科技公司藥明康德、人工智能驅動的機器人技術公司速騰聚創，及網路通訊設備商聯洲國際（TP-Link）。與此同時，部分企業如長江存儲則被移出名單，顯示此次調整涉及複雜的審核與分類流程。

阿里巴巴發言人對入列表示強烈反對，稱將名列「毫無依據」，並重申公司並非中國軍工企業，亦未參與任何軍民融合戰略，將對歪曲公司性質的行為採取法律行動。阿里巴巴美國存託憑證（ADR）隨後在延長交易時段一度下跌約5%，百度ADR亦一度下挫4.5%。

分析人士指出，此次名單更新正值中美貿易休戰背景下，可能引發北京方面不滿。中國國家主席習近平與美國總統川普去年10月達成貿易協議，川普原計畫最早於13日將多家企業納入清單，但撤回動作增加外界解讀空間，可能涉及政策協調或內部審核因素。

目前，「1260H清單」已列入超過130家中國企業，涵蓋科技、航運、通信、電動車與硬體製造等領域。該名單雖不直接施加制裁，但向美國政府及供應鏈企業發出信號，提醒與這些公司合作存在潛在風險。

此次更新與迅速撤回，也反映出中美在軍事、經濟與貿易領域的敏感互動。