五角大樓列阿里、百度、比亞迪涉中國軍企 1小時突撤回

中國新聞組╱北京14日電

美國五角大樓13日更新被指與中國軍方有關聯的企業名單（即「1260H清單」），把阿里巴巴百度及電動車製造商比亞迪在內的多家中國大型企業列入。然而，該名單在上線約一小時後即被撤回，引發外界關注與猜測。

路透與彭博報導，根據《聯邦公報》公告，這份名單由美國國防部依據「1260H條款」編制，目的是標示被認為可能協助中國軍方的企業。公告指出，未來數年內，國防部將不得與名單上企業簽訂合同或進行採購。儘管如此，更新的名單並未立即對相關企業實施正式制裁。

路透指出，更新後的名單還包括生物科技公司藥明康德、人工智能驅動的機器人技術公司速騰聚創，及網路通訊設備商聯洲國際（TP-Link）。與此同時，部分企業如長江存儲則被移出名單，顯示此次調整涉及複雜的審核與分類流程。

阿里巴巴發言人對入列表示強烈反對，稱將名列「毫無依據」，並重申公司並非中國軍工企業，亦未參與任何軍民融合戰略，將對歪曲公司性質的行為採取法律行動。阿里巴巴美國存託憑證（ADR）隨後在延長交易時段一度下跌約5%，百度ADR亦一度下挫4.5%。

分析人士指出，此次名單更新正值中美貿易休戰背景下，可能引發北京方面不滿。中國國家主席習近平與美國總統川普去年10月達成貿易協議，川普原計畫最早於13日將多家企業納入清單，但撤回動作增加外界解讀空間，可能涉及政策協調或內部審核因素。

目前，「1260H清單」已列入超過130家中國企業，涵蓋科技、航運、通信、電動車與硬體製造等領域。該名單雖不直接施加制裁，但向美國政府及供應鏈企業發出信號，提醒與這些公司合作存在潛在風險。

此次更新與迅速撤回，也反映出中美在軍事、經濟與貿易領域的敏感互動。

