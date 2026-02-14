我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

日在經濟區扣中漁船 4年首次 中大使：兩國關係陷最嚴峻局面

中國新聞組／北京14日電
中國漁船12日被日本水產廳扣押，日方13日釋出相關照片。(取材自日本水產廳九州漁業調整事務所官網)
中日關係因中方不滿日相高市早苗涉台言論並發起抵制後愈趨惡化，日本農林水產省水產廳昨表示，日方12日扣押了一艘中國漁船，並逮捕47歲中籍船長，理由是該船駛入日本專屬經濟區（EEZ）。這是日本自2022年以來首次扣押中國漁船。中國堅決維護中國漁民合法權益，中國駐日大使吳江浩稱，當前中日關係陷入邦交正常化以來最嚴峻最困難局面，責任完全在日方。目前日本已釋放該名中國船長。

據共同社報導，被扣押的漁船為「瓊東漁11998號」，船上共有11名船員。47歲中國籍船長張年利12日遭逮捕，並被控在長崎縣五島市女島西南方約170公里海域，企圖躲避日本漁業監督官登船檢查。

九州漁業調整事務所指出，當時漁業取締船「白鷗丸」為進行登船檢查而下達停船命令，但「瓊東漁11998號」並未聽命，隨即逃逸，日方出動4艘執法船隻，對漁船實施圍追堵截，最終強行攔截、扣押，並以涉嫌違反日本「漁業主權法」為由將船長逮捕。

這起事件是日本水產廳自2022年以來首度扣押中國漁船，也是今年首度扣押外國漁船。水產廳指出，該機構長期在日本周邊海域執行登船檢查及其他打擊非法捕撈行動；去年曾扣押兩艘外國漁船，分別為一艘台灣漁船與一艘南韓漁船。

在內閣會議後的新聞發布會上，日本農林水產大臣鈴木憲和聲稱，日方將繼續採取堅定立場，遏制外國漁船的所謂「非法捕魚活動」。他強調，他將努力查明事件真相。

對此，中國外交部發言人林劍昨在例行記者會中說，中國政府一貫要求本國漁民依法、依規作業，並堅決維護中國漁民合法權益，也希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」，保障中國船員安全及合法權益。

最新消息是，該船昨晚在提出會支付保釋金的書面保證後，該名船長即獲釋。

日本首相高市早苗早先於2025年11月在國會就「台灣有事」議題答詢，引發中方強烈不滿，隨後遭到北京接連報復措施。在高市領導的自民黨2月8日於眾議員大選大獲全勝後，兩國關係盪至谷底。

在中國駐日大使館12日發布的新聞稿中，大使吳江浩指稱，「當前中日關係陷入邦交正常化以來最為嚴峻困難的局面，責任完全在日方。台灣問題是中國內政，不容任何外部干涉，我們捍衛自身領土主權的立場與態度堅定，沒有任何事情比這更加重大」。

日本 高市早苗 眾議員

