美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美國監獄是英語速成班？近日有網友在社交平台翻出一樁舊案，三名中國小留學生 在美犯罪入獄，半年後英語突飛猛進，連與律師見面都不需要翻譯了。網友笑稱，「雖然沒有了人身自由，但是英語自由了」、「可以和美國監獄合作開辦中國學生暑期夏令營了」。

綜合媒體報導，2015年三名中國小留學生在加州 對兩名中國女同學施以虐待，內容包括強迫脫光衣服、用菸頭燙傷乳頭、掌摑、剃頭髮；其中18歲的受害者是被綁架至公園施暴，過程持續五小時。最終三人分別被判6到13年重刑。

當時這起霸凌案件引發熱烈討論，但沒想到的是，三人入獄半年後，原本半吊子的英語竟突飛猛進。據了解，這些小留學生所在的洛杉磯 地區華人高度集中，許多人只與中國同學來往，英語自然毫無長進。但入獄後，黑人、拉丁裔、白人、亞洲人混雜而居，在這種「沉浸式多語言環境」中，想不說英語都難。

他們的律師透露，章姓嫌犯初次見面時還需要翻譯協助，但半年過去，他已經能獨自用英語溝通；翟姓嫌犯則在獄中大量閱讀，英語水平顯著提升。

網友翻出這樁舊案，迅速引發「監獄=英語速成班」的熱烈討論，有人驚訝「三四年沒學會的英語，在監獄裡半年就搞定了？」還有人開玩笑說「我也想進去了」、「好學點的話甚至可以把西語也學了」、「直接落地就犯事，然後送去監獄大學，還能省學費和食宿費」。