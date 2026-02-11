習近平春節前探望京民 祝開心過好年 讚快遞小哥貢獻

中國國家主席習近平10日在北京東城區隆福寺街區考察時，向現場群眾揮手致意。(新華社)

農曆新年前夕，中國國家主席習近平 10日在北京考察調研，他先後來到新街口街道父母食堂、銀齡老年公寓和隆福寺街區，了解當地開展便民和養老服務、豐富節日市場供應、打造城市特色活力片區等情況。他並慰問三名快遞小哥，為他們付出的辛勞和貢獻點讚。習近平說，你們滿足千家萬戶需求，城市運轉離不開你們，希望你們都能夠生活得好、工作得好。習近平強調，各級黨委和政府一定要關心新就業群體，為他們的生活、工作、學習提供好服務，確保人民群眾開開心心過好年。

綜合新華社、鉅亨網報導，9日至10日，習近平在北京市委書記尹力和市長殷勇陪同下，深入科創園區、養老服務街區、新春市集考察，給基層幹部群眾送上黨中央的關懷和祝福。

9 日，習近平來到位於北京亦莊的國家信創園，了解資訊科技創新應用等情況，察看人工智慧 （AI）、機器人等科技創新成果展示，同科研人員和科技企業負責人代表交流。他說，今天來這裡現場學習，很開眼界，看了之後對國家科技創新更加充滿信心。他強調，建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強，北京要發揮自身優勢，在這方面作出更大貢獻。他勉勵廣大科技工作者厚植報國情懷，發揚奮鬥精神，在中國式現代化征程上建功立業。

10日，習近平在東城區隆福寺街區考察時，向全國各族人民、海外僑胞致以美好的新春祝福。他並走進一家稻香村糕點店，了解糕點品類和特色，觀看糕點現場製作，希望店主把這一北京老字號傳承發展好。

習近平饒有興致察看各式年貨攤位，同現場群眾親切交流。他愉快地向大家講起年少時多次到隆福寺的情景，還購買了幾份特色食品和文創產品。

習近平10日也到西城區「吾老·新街」養老服務街區銀齡老年公寓考察，同老人們親切交流。習近平並走進新街口街道父母食堂，察看菜品、價格和就餐環境，仔細詢問食堂開展養老助餐服務情況。

見到在這裡休息的快遞小哥，習近平關切詢問他們的工作和生活，為他們付出的辛勞和作出的貢獻點讚。他指出，尊老敬老是中華民族傳統美德，愛老助老是全社會共同責任。各級黨委和政府要統籌各類資源，推動養老服務擴容提質、持續發展，努力為老年人安享幸福晚年創造更好條件。

在銀齡老年公寓，習近平詳細了解老年人健康檢查、康復訓練、日常起居照料等情況。大廳裡，一些老人正在寫春聯和福字，習近平來到他們中間，欣賞他們的創作，勉勵他們老驥伏櫪、老有所為，祝他們健康長壽、春節 快樂。