再有正部級官員落馬 前江西、浙江省委書記易煉紅被查

曾任江西省、浙江省委書記的易煉紅，10日被通報涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中新社）

中共 中央紀委國家監委網站10日上午公布，中國14屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。易煉紅曾任江西省、浙江省委書記，也曾與一些台灣政黨人士與縣市首長有過交流互動。

中國官場近期震盪，易煉紅是中國2026年第三名落馬的正部級官員，也是今年第12名落馬的中管幹部（通常為副省部級以上）。此前1月底，中國內蒙古自治區前書記孫紹騁，以及中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜等兩名正部級官員才先後官宣被查。

公開資料顯示，易煉紅出生於1959年9月。他曾任湖南省委黨校常務副校長（正廳級）、岳陽市委書記等職。2011年11月起，易煉紅擔任湖南省委常委，並先後擔任岳陽市委書記、湖南省委秘書長、長沙市委書記，2027年7月起擔任遼寧省委常委、瀋陽市委書記，遼寧省委副書記、瀋陽市委書記等職。

2018年7月，易煉紅任江西省委副書記，8月任江西省代省長，10月當選為江西省省長。2021年10月，他任江西省委書記。

2022年12月，易煉紅調任浙江省委書記，2023年1月任浙江省委書記、省人大常委會主任。2024年10月，易煉紅卸任浙江省委書記職務，同年11月，他被任命為中國全國人大財政經濟委員會副主任委員，直至此次受查。

易煉紅亦是中共第19屆中央候補委員、第20屆中央委員。

浙江是中國對台交流重鎮之一，公開資料顯示，易煉紅在擔任浙江省委書記期間，曾會見國民黨 前主席洪秀柱、時任國民黨副主席夏立言 、南投縣長許淑華等多位台灣政黨人士與縣市首長。