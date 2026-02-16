載人深潛8千米 中國、智利合作探索「阿塔卡馬海溝」

我的頻道

記者潘維庭／綜合報導
停靠於智利中部瓦爾帕萊索港的大陸「探索一號」科考船上，眾人參觀「奮鬥者號」載人潛水器。（新華社）
停靠於智利中部瓦爾帕萊索港的大陸「探索一號」科考船上，眾人參觀「奮鬥者號」載人潛水器。（新華社）

「中國-智利阿塔卡馬海溝載人深潛聯合科考（科學考察）」於當地時間1月19日從智利瓦爾帕萊索啟航，雙方科學考察人員將合作探索最大深度逾8000公尺的阿塔卡馬海溝（Atacama Trench）。當天，啟航儀式在停靠於智利中部瓦爾帕萊索港的中國「探索一號」科考船上舉行。

阿塔卡馬海溝又稱「秘魯—智利海溝」，位於秘魯與智利2國西側海域，長約5900公里，是世界上最長的海溝，以表層水體生產力高、底部構造活動活躍、底棲生物密度大為特點，但科學界對其探索仍十分有限。

新華社報導，該次出航是由中國主導的國際大科學計畫「全球深淵探索計畫」框架下的國際聯合航次，中國駐智利大使牛清報在啟航儀式致詞提到，本次科考是中智關係內涵日益豐富的例證，也是聯合國「海洋科學促進可持續發展十年倡議」所倡導的「全球性、開放性、合作性」精神的生動實踐，是科學無國界、合作創共贏的最佳例證。

本次「探索一號」科考船搭載了中國自主研發的「奮鬥者號」載人潛水器，它是目前國際上唯一一台具備萬米海底強作業能力的載人潛水器。

該航次由中國科學院深海科學與工程研究所與智利康塞普西翁大學共同組織，目標包括：探索阿塔卡馬海溝生物多樣性、化能生態系統、深部流體活動和板塊俯衝機制等。

智利康塞普西翁大學千禧海洋研究所所長奧斯瓦爾多·烏略亞表示，這次科學考察將幫助智利了解阿塔卡馬海溝地質與生命特點，對探索該國頻發的地震、火山成因，及海溝生物多樣性具有非常重要的意義。

停靠於智利中部瓦爾帕萊索港的大陸「探索一號」科考船。（新華社）
停靠於智利中部瓦爾帕萊索港的大陸「探索一號」科考船。（新華社）

智利 聯合國 地震

