美清潔能源補貼被裁定違規 中在WTO勝訴「法理重大勝利」

WTO一場裁決，中國贏了，美能源補貼措施被認定違規。圖為中國漂浮式海上風電平台「明陽天成號」。（中新社）

世界貿易組織（WTO ）近日裁定，美國清潔能源補貼措施違反世貿組織規則，要求美方取消涉案補貼措施，中國訴美「通膨削減法」世貿爭端案迎來勝訴；專家表示，這項裁決標誌中國在法理層面上的重大勝利，也為WTO其他成員提供維權示範，讓中國在後續的世貿組織改革以及國際貿易規則重構的過程中更有「底氣」。

香港文匯報報導，這場爭端可回溯至2022年，當時的美國拜登 政府出台「通膨削減法」，給予使用本國鋼鐵等產品的清潔能源項目補貼，並將外國產品排除在外；2024年，中國將該法項下的歧視性補貼措施起訴至世貿組織爭端解決機構，在磋商未能達成一致的情況下，中方向世貿組織提出設立專家組請求。

商務部 此前消息指出，日內瓦當地時間1月30日，世貿組織公布專家組裁決，美涉案清潔能源補貼措施違反世貿組織規則，駁回美所謂涉案措施是為保護美「公共道德」進行的抗辯，要求美取消涉案補貼措施。

根據WTO專家組裁定，美國清潔能源補貼違法，要求美國必須在2026年10月1日前，取消相關清潔能源補貼。然而值得注意的是，美國貿易代表辦公室雖承認敗訴，卻也指責世貿裁決錯誤，並稱該裁決表明現有世貿規則無法解決「產能過剩」等問題。

上海WTO事務諮詢中心開放戰略規畫研究部主任伍穗龍表示，「本次裁決標誌中國在法理層面上的重大勝利」，並表示美方的做法實際上違反國民待遇原則，以及WTO明確禁止的「進口替代補貼」。伍穗龍認為，這既是中國充分運用國際經貿規則，維護自身利益能力的體現，也為WTO其他成員提供維權的示範，有助增強發展中和最不發達成員對多邊貿易體制的信心。

國際問題專家賀文萍表示，世貿組織的裁決具有權威性，一旦美國拒不執行，不僅會損害其國際信譽，還可能面臨其他成員國的反制措施。

近年來中美「貿易戰」打得火熱，美國去年更是不斷對華加徵關稅，試圖通過極限施壓讓中國屈服，卻換來中國加快產業升級、推動貿易多元化的步伐。「我們不再過度依賴美國市場，而是把目光投向更廣闊的全球市場。」賀文萍表示，中國不僅用法律武器維護自身權益，贏得了世貿組織的公正裁決，更在國際經貿舞台上，越發有底氣，用規則說話，與霸權抗衡。