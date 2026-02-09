我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃中場秀「壞痞兔」穿64號球衣 代表什麼意思？

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

美清潔能源補貼被裁定違規 中在WTO勝訴「法理重大勝利」

中國新聞組╱北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
WTO一場裁決，中國贏了，美能源補貼措施被認定違規。圖為中國漂浮式海上風電平台「明陽天成號」。（中新社）
WTO一場裁決，中國贏了，美能源補貼措施被認定違規。圖為中國漂浮式海上風電平台「明陽天成號」。（中新社）

世界貿易組織（WTO）近日裁定，美國清潔能源補貼措施違反世貿組織規則，要求美方取消涉案補貼措施，中國訴美「通膨削減法」世貿爭端案迎來勝訴；專家表示，這項裁決標誌中國在法理層面上的重大勝利，也為WTO其他成員提供維權示範，讓中國在後續的世貿組織改革以及國際貿易規則重構的過程中更有「底氣」。

香港文匯報報導，這場爭端可回溯至2022年，當時的美國拜登政府出台「通膨削減法」，給予使用本國鋼鐵等產品的清潔能源項目補貼，並將外國產品排除在外；2024年，中國將該法項下的歧視性補貼措施起訴至世貿組織爭端解決機構，在磋商未能達成一致的情況下，中方向世貿組織提出設立專家組請求。

商務部此前消息指出，日內瓦當地時間1月30日，世貿組織公布專家組裁決，美涉案清潔能源補貼措施違反世貿組織規則，駁回美所謂涉案措施是為保護美「公共道德」進行的抗辯，要求美取消涉案補貼措施。

根據WTO專家組裁定，美國清潔能源補貼違法，要求美國必須在2026年10月1日前，取消相關清潔能源補貼。然而值得注意的是，美國貿易代表辦公室雖承認敗訴，卻也指責世貿裁決錯誤，並稱該裁決表明現有世貿規則無法解決「產能過剩」等問題。

上海WTO事務諮詢中心開放戰略規畫研究部主任伍穗龍表示，「本次裁決標誌中國在法理層面上的重大勝利」，並表示美方的做法實際上違反國民待遇原則，以及WTO明確禁止的「進口替代補貼」。伍穗龍認為，這既是中國充分運用國際經貿規則，維護自身利益能力的體現，也為WTO其他成員提供維權的示範，有助增強發展中和最不發達成員對多邊貿易體制的信心。

國際問題專家賀文萍表示，世貿組織的裁決具有權威性，一旦美國拒不執行，不僅會損害其國際信譽，還可能面臨其他成員國的反制措施。

近年來中美「貿易戰」打得火熱，美國去年更是不斷對華加徵關稅，試圖通過極限施壓讓中國屈服，卻換來中國加快產業升級、推動貿易多元化的步伐。「我們不再過度依賴美國市場，而是把目光投向更廣闊的全球市場。」賀文萍表示，中國不僅用法律武器維護自身權益，贏得了世貿組織的公正裁決，更在國際經貿舞台上，越發有底氣，用規則說話，與霸權抗衡。

WTO 拜登 商務部

上一則

以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

下一則

斯諾克世界大獎賽／趙心童奪冠 寫中國球員最佳戰績

延伸閱讀

美國務院：谷立言為國務卿在台代表 充分代表美政府

美國務院：谷立言為國務卿在台代表 充分代表美政府
冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌

冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌
川普：習近平「靠近2026年底」訪問美國

川普：習近平「靠近2026年底」訪問美國
中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F