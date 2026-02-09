我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

反制巴拿馬取消2港口合約 學者籲：沒收對方在中資產

記者黃雅慧／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由，取消了長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，預計中方將採取反制措施；香港專家認為，中方必須採取嚴肅的反制措施，甚至要讓背後的美國付出代價。

香港商經局7日發文證實，港府商務及經濟發展局長丘應樺再次召見巴拿馬總領事，就巴拿馬最高法院裁定，巴拿馬政府與香港長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）續約經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，表達對裁決的強烈不滿和反對，並批評此舉將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害。

觀察者網報導，香港城市大學法律學院教授、中國與比較法研究中心主任王江雨表示，從道德層面去譴責巴拿馬，指責其裁決不合憲、違背司法獨立顯然不夠，關鍵在於中方是否擁有明確、有力且有效的反制報復手段。

王江雨強調，巴拿馬港口事件已成為明確的負面先例，後續針對中資海外利益的類似事件很可能會接連發生，因此中方必須採取嚴肅的反制措施。並稱，中方反制措施可能採取暫停對巴拿馬的相關投資、調整航行路線等，但實施起來並不容易，因巴拿馬運河是全球最重要的國際交通要道之一，船隻航行調整勢必牽扯甚廣。

王江雨分析，中國可為長江和記的國際仲裁提供全面的法律和政治支持，長和本身也有足夠的財力和能力去支撐這起仲裁。至於仲裁結果出來後的執行上，王江雨說，「如果巴拿馬在中國有相關財產，中方可考慮予以沒收；若其在中國沒有財產，是不是也可通過外交手段追溯其在其他國家的財產」。他還說，應對巴拿馬港口這類事件，重點仍需聚焦於美國本身；中方必須讓美國清楚，其針對中國的任何舉動，都必將付出相應代價。

港媒南華早報援引分析指，巴拿馬案或將成為檢驗中國如何應對其在拉美地區利益與影響力遭遇挑戰的關鍵「測試案例」；如何在4月美國總統川普訪問北京前妥善處理，成為中方一大挑戰。

香港 巴拿馬運河 港府

上一則

山西訂婚強姦案 「女方非自願」 央視曝男強拖未婚妻畫面

下一則

以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

延伸閱讀

黎智英案 香港蘋果日報6高層 遭判6年9個月至10年重刑

黎智英案 香港蘋果日報6高層 遭判6年9個月至10年重刑
港媒：中國廚師標榜到香港上門做年菜 涉及打黑工

港媒：中國廚師標榜到香港上門做年菜 涉及打黑工
巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收
傳中國國企暫停投資巴拿馬 北京未證實

傳中國國企暫停投資巴拿馬 北京未證實

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F