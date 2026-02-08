我的頻道

日本大選自民黨創大勝 中學者：中日關係恐進一步惡化

記者賴錦宏／即時報導
針對自民黨在日本眾議院選舉中大勝，中國學者預期，中日關係恐進一步惡化。圖為2月8日在東京的自民黨總部，日本首相、自民黨總裁高市早苗（中）將象徵成功當選的紅花貼在候選人名字上。（新華社）
針對自民黨在日本眾議院選舉中大勝，中國學者預期，中日關係恐進一步惡化。圖為2月8日在東京的自民黨總部，日本首相、自民黨總裁高市早苗（中）將象徵成功當選的紅花貼在候選人名字上。（新華社）

日本眾議院選舉結果出爐，執政的日本自民黨議席突破三分之二門檻，創下二戰後單一政黨最高紀錄。成功續任首相的高市早苗對華政策走向引發外界關注。中國學者認為，自民黨今次大勝可能令其「台灣有事」論述的政治能量大幅提升，中日關係恐進一步惡化。

據環球網報導，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇表示，這一結果可說是高市早苗採取突襲戰術進行的「政治豪賭贏了」，本質上也是日本政治生態和社會民意「高度右傾化的必然結果」。

項昊宇認為，這次選舉對日本未來政策走向的影響將是根本性的。日本政壇可能重返「一強多弱」格局，以高市早苗為代表的右翼保守勢力將進一步鞏固其在日本政壇的主導地位，而傳統的中間、左派政治勢力將進一步被邊緣化。

他指出，日本此後將謀求進一步綁定美國，拉攏美歐亞盟友，強化與中國的對抗牽制姿態，試圖維護在區域安全機制中的主動地位。在東海、台海、南海等議題上，高市政府將展現出比歷屆日本政府「更直接、更強硬的干預姿態」。在歷史問題、領土海洋爭端、經濟安全等問題上，高市政府也可能採取「更具挑釁性的舉動」。

項昊宇表示，日本對華政策的對抗性可能會更加顯著，對中日關係無疑是嚴峻的挑戰，也會帶來新的風險。不過，日方也會繼續擺出對話姿態，謀求緩和中日關係緊張局面。

日本 高市早苗 台灣有事

