法2小伙花1年多、徒步1.3萬公里到上海 征服「世界盡頭」

兩個法國小伙耗時約500天徒步上萬公里抵達上海。 （取材自極目新聞）

耗時約500天、徒步上萬公里，兩名法國年輕人從法國安錫走到中國上海。兩人表示，之所以選擇上海，是因為這座城市在他們眼中代表著當今中國經濟和文化的頂峰，而中國就像「世界盡頭」，是徒步能走到最遠的地方，一路上的過程非常有趣，也讓他們反思自己的文化。

綜合極目新聞、上海新聞晨報等媒體報導，這兩名法國小伙分別是27歲的翁布洛（Benjamin Humblot）和26歲的瓦索（Loic Voisot），他們於2024年9月7日從法國安錫出發，目的地是上海，全程預計13000公里左右，沿途會經過15個國家，中國是第16個國家。

出發三個月前，他們分頭辭了職，兩人先翻越了阿爾卑斯山、穿越巴爾幹半島、途經伊斯坦堡、喬治亞首都第比利斯、入境新疆 霍爾果斯市，最後在今年2月7日抵達上海。

兩人在今年1月接受採訪時，翁布洛曾表示，他們對中國文化了解得並不多，在他們眼裡中國就像「世界盡頭」，「因為那是你徒步能走到的最遠的地方」，一路走到中國的過程非常有趣，會經過很多絲綢之路上的古城。瓦索則說：「我們想傳達的是，世界比我們習慣的想像更複雜，也有多種看世界的方式。中國文化與歐洲、法國文化迥異，這種差異讓我們反思自己的文化。」

報導指出，在長達一年多的時間裡，兩人將旅途中的部分見聞發在網路上。視頻顯示，他們體驗了拔火罐，走過了獨庫公路，參觀了兵馬俑；在路上，有小朋友得知他們的經歷大感驚奇，有老人送上禮物並祝他們一路平安。

安徽潁上縣一家賓館的老闆表示，大約兩周前，這兩名小伙曾到店裡住宿，起初她還以為兩人是來當地做農機生意的，交流之後才知道他們要徒步去上海，已經走了一年多。兩人來的時候當地正下著大雪，她還讓他們注意安全、走慢一點。

兩天前，翁布洛和瓦索在發出的視頻中表示，會在2月7日抵達這次旅行的目的地上海，8日，他們還預訂了一間酒吧，要和朋友一起慶祝。