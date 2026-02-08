我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

法2小伙花1年多、徒步1.3萬公里到上海 征服「世界盡頭」

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩個法國小伙耗時約500天徒步上萬公里抵達上海。 （取材自極目新聞）
兩個法國小伙耗時約500天徒步上萬公里抵達上海。 （取材自極目新聞）

耗時約500天、徒步上萬公里，兩名法國年輕人從法國安錫走到中國上海。兩人表示，之所以選擇上海，是因為這座城市在他們眼中代表著當今中國經濟和文化的頂峰，而中國就像「世界盡頭」，是徒步能走到最遠的地方，一路上的過程非常有趣，也讓他們反思自己的文化。

綜合極目新聞、上海新聞晨報等媒體報導，這兩名法國小伙分別是27歲的翁布洛（Benjamin Humblot）和26歲的瓦索（Loic Voisot），他們於2024年9月7日從法國安錫出發，目的地是上海，全程預計13000公里左右，沿途會經過15個國家，中國是第16個國家。

出發三個月前，他們分頭辭了職，兩人先翻越了阿爾卑斯山、穿越巴爾幹半島、途經伊斯坦堡、喬治亞首都第比利斯、入境新疆霍爾果斯市，最後在今年2月7日抵達上海。

兩人在今年1月接受採訪時，翁布洛曾表示，他們對中國文化了解得並不多，在他們眼裡中國就像「世界盡頭」，「因為那是你徒步能走到的最遠的地方」，一路走到中國的過程非常有趣，會經過很多絲綢之路上的古城。瓦索則說：「我們想傳達的是，世界比我們習慣的想像更複雜，也有多種看世界的方式。中國文化與歐洲、法國文化迥異，這種差異讓我們反思自己的文化。」

報導指出，在長達一年多的時間裡，兩人將旅途中的部分見聞發在網路上。視頻顯示，他們體驗了拔火罐，走過了獨庫公路，參觀了兵馬俑；在路上，有小朋友得知他們的經歷大感驚奇，有老人送上禮物並祝他們一路平安。

安徽潁上縣一家賓館的老闆表示，大約兩周前，這兩名小伙曾到店裡住宿，起初她還以為兩人是來當地做農機生意的，交流之後才知道他們要徒步去上海，已經走了一年多。兩人來的時候當地正下著大雪，她還讓他們注意安全、走慢一點。

兩天前，翁布洛和瓦索在發出的視頻中表示，會在2月7日抵達這次旅行的目的地上海，8日，他們還預訂了一間酒吧，要和朋友一起慶祝。

新疆

上一則

多地開兩會 機器人記者持相機「跑新聞」

下一則

遊客辦年貨 香港尖沙咀珍妮曲奇、LV店大排長龍

延伸閱讀

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務
上海商場設黃金回收ATM：現場檢測並熔金 款項幾小時到帳

上海商場設黃金回收ATM：現場檢測並熔金 款項幾小時到帳
艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查

艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查
張又俠落馬前 北京衛戍區司令突補缺 上海武警司令陳源升任

張又俠落馬前 北京衛戍區司令突補缺 上海武警司令陳源升任

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能