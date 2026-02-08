我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

中加外交也解凍 中國最高法院撤銷涉毒加男死刑判決

記者林宸誼／北京8日電
中國法院曾指謝倫伯格是向澳洲走私毒品計畫的核心人物。（取材自央視）
加拿大官員表示，中國最高人民法院推翻了加拿大涉毒男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的死刑判決，顯示加拿大總理卡尼訪華尋求提振與中國經貿關係的同時，也讓兩國外交關係解凍。

加拿大外交部發言人伊特發布的聲明中說：「加拿大全球事務部得悉中國最高人民法院就謝倫伯格案件所作出的裁決。外交部將持續給予謝倫伯格及其家屬所需領事服務。」

伊特並稱，與所有被判處死刑的加拿大人一樣，加拿大也就此案籲請北京寬大處理。

在上月與中國國家主席習近平會面時，加拿大總理卡尼稱兩國快速建立新的戰略夥伴關係，讓雙方可在借助彼此優勢時迎來歷史性收益，並達成初步貿易協定。

謝倫伯格在2014年涉嫌一起毒品走私案被捕，之後中加關係在2018年，因華為總裁任正非女兒孟晚舟被捕陷入低谷。加拿大政府應美國要求，在孟晚舟於溫哥華轉機時將她拘捕，此舉觸怒北京，隨後以間諜罪扣押兩名加拿大人康明凱和斯帕弗，渥太華譴責北京的反制行動。

2019年1月，大連市中級法院重審謝倫伯格案，對當時36歲的謝倫伯格判處死刑，沒收全部個人財產。遼寧省高院2018年12月二審此案時，裁定一審判決從輕處理不當，發回原審法庭重審。大連市中級法院2016年3月審理此案，一審判決2018年11月出爐，裁定謝倫伯格判處監禁15年，並處沒收個人財產人民幣15萬元，驅逐出境。

大連法院在重審此案時，指謝倫伯格參與了有組織的國際販毒活動，是企圖將222公斤冰毒（安非他命）運往澳洲案件的主犯，屬於犯罪既遂。謝倫伯格否認罪行，並提出上訴。時任加拿大總理杜魯多也批評中國的「任意」裁決。

遼寧省高院2021年8月二審此案，維持對謝倫伯格的死刑判決。同年9月，孟晚舟獲釋，斯帕弗和康明凱也在同月恢復自由身。

加拿大 死刑 孟晚舟

