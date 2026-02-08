新聞透視╱「九二共識」走到關鍵的十字路口...

川普總統近來在國際上掀起驚濤駭浪後，全球多國做出的戰略調整多與北京相關，最具標誌性的是芬蘭總理與西班牙國王時隔近20年對l中國正式訪問、英國首相八年來首度登陸、及國民黨 暌違九年餘重啟國共智庫交流。這些調整在不少國家內部都引起辯論，而身處台灣，「九二共識」也重回輿論場的焦點。

鄭麗文就任國民黨主席以來，該黨高層的兩岸表述屢受關注。繼去年底拋出《中華民國 憲法》是一中憲法與「一國兩區」後，蕭旭岑此次在北京會晤王滬寧時指出兩岸1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，被部分媒體認為是「各表一中」而非「一中各表」，差別在於未提到各表「一個中國涵義」。

日本學者小笠原欣幸也認為，「各表一中」是向共產黨的詮釋靠攏。

綠營學者則緊湊地召開數場研討會，抨擊國民黨放棄「一中各表」底線以及強調中共 藉由國共論壇操作施壓美國對台政策。陸委會則重述絕不接受九二共識政治前提。

從綠營的角度來看，只要國民黨未在中共面前高談中華民國，就是失格。且先前已定調九二共識「翻過一頁」，不需再討論的當權者們，也並不希望見到九二共識「復活」，畢竟這恐助推「疑美論」與衝擊「信賴」。

反觀藍營，目前看來「兩岸各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」應是鄭對九二共識定調。挑戰在於如何說服黨內與台灣社會內部，此時仍有創造性模糊的空間以及和平紅利？國民黨也不應貿然對美國齟齬。同時更不能忽視，儘管與北京友好，諸多周邊國家仍赴美出席關鍵礦產會議，策略顯然是兩邊不得罪。

很多人恐未察覺，綠營與賴政府內部也有調整的跡象。最近中華民國駐南韓大使丘高偉就表態「一個中國並不必然是中華人民共和國」，先前南韓承認的一中是中華民國。去年12月海基會董事長吳豊山在董監事會上，對當年兩會協商的描述則是「最後雙方勉強默認『各表一中』」。

也就兩年多前，蔡英文總統任內最後一次國慶文告中，仍表達盼能在「尊重歷史事實」下建構和平穩定的兩岸關係。當時陸委會解讀，這包含1992年兩會溝通「達成若干共同認知跟諒解」及雙方20多年交流經驗值得珍惜。

國共此次「共同意見」與各國領導人登陸後的成果類似，大抵無非是加強人員往來、產業合作、應對氣候變遷。儘管賴政府認為「共同意見」是配合中共統戰並走回依賴中共的「老路」，但中方隨後宣布開放上海民眾到金馬旅遊時，政府沒有公開阻擋，似也出現戰略微調。

台灣內部對於九二共識早已形成根深柢固的分歧對立，要擺脫治絲益棼，各方未來都必須拿出事實才能提升說服力。至於國民黨是否當前應跟對岸商討「一個中國的政治涵義」？明眼人都知道，這不是在野黨的當務之急。