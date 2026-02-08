我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

武警接掌北京衛戍區 學者：很罕見

編譯中心／綜合報導
北京衛戍區司令員懸缺十個月，近期公開訊息顯示由武警上海總隊司令員陳源補上。學者直言，武警系統出身接任很罕見，推估習近平的人事安排考慮到拔除張又俠後軍隊恐反彈問題。

北京日報1月15日報導指出，1月14日上午北京衛戍區召開黨委10屆9次全體(擴大)會議，北京市委書記、衛戍區黨委第一書記尹力出席會議、講話，北京衛戍區領導陳源等人出席。外界認為，陳源應已接任北京衛戍區司令員。

北京衛戍區負責保護中共高層、中央機構的所在地安全，直屬中共中央軍委。前北京衛戍區司令員為付文化，其為1月落馬的中共中央高層張又俠舊部；付文化在去年3月被調離，北京衛戍區司令員出缺數個月才補人，正值張又俠被開鍘前。

中央社引述淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲報導，武警系統出身的陳源接任北京衛戍區司令員，不是從解放軍裡找人補缺，這個任命較為罕見，這恐與習準備開鍘張又俠的布局有關。

他說，北京衛戍區司令員在付文化調離後出缺，以北京衛戍區重要性來說，這很不尋常，推估一直不補人原因在於，彼時補人恐得補張又俠的人，乾脆選擇不補；等到中共20屆四中全會處理完苗華與其派系後，開始為開鍘張又俠布局。

他認為，習極力避免再與苗華、張又俠扯上關係，所以從武警系統挑人；武警系統直屬於中共中央軍委，陳源原先是武警上海總隊司令員，也與北京淵源較遠。

揭仲提到，控制北京衛戍區等於某種程度掌握北京，習對北京相關安全人事有所布局，推估是為了確保其對苗華、張又俠動手時，北京安全掌握在手裡。習的目的是維持統治穩定性；或許過個幾年，對陸軍較為放心時候，再找陸軍接任北京衛戍區司令員也有可能。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員蘇紫雲表示，北京衛戍區司令員被稱為「九門提督」，主掌北京核心區域安全，付文化被調離後，出缺與補齊延宕太久，這很不尋常，顯示習在人事安排有不安全感；也可能牽涉不同派系掣肘。

蘇紫雲認為，陳源先是在1月14日露面，接著發生張又俠被立案調查狀況，推估這是出於習的事先鋪陳，先將確保首都安全的人補上，在可掌控的情況下，再去處理張又俠等人；武警系統直屬中共中央軍委，相當於習的「帶刀侍衛」。

他強調，習的調度都是為了應對開鍘張又俠後可能惹來的軍事系統反彈，必須確保武警系統可以做到北京安全保護。中國近期多個省級軍區軍政主管亮相，推估這也與避免開鍘張又俠後產生負面後座力有關。

財新網2月4日報導介紹陳源背景。陳源現年53歲，2018年前後擔任武警江蘇省總隊副司令員、2019年前後擔任武警士官學校校長、2021年升任武警廣西總隊司令員。2023年1月，陳源已任武警上海總隊司令員，近期轉任北京衛戍區領導。

張又俠 中共 解放軍

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

