中國安部曝：台灣情治機關人員利用中國境內人士組黨違規集會示威

中國國安部6日在微信發文披露有台灣情治機關人員利用中國境內人士集會示威，兩人遭捕。（取材自中國國家安全部微信公眾號）

中國國安部再度披露一起涉台案件，聲稱中國境內人員彭某某被台灣情治機關人員李某某利用，在網路組黨結社，線上下違規集會示威，遭中國國安單位「依法對彭某某、李某某實施抓捕」。

上述消息由中國國安部6日在微信 公眾號披露，相關段落放在一連串諸多案件中。

消息指出，中國國家安全機關「工作發現」，境內人員彭某某因長期接受「境外反華敵對勢力」滲透影響，逐漸形成了「反動思想」，並被「台灣情治機關人員李某某」利用，在網路組黨結社，「線上下違規集會示威」。消息聲稱「他們的猖狂舉動早已被國家安全機關納入偵察視野，在固定相關證據後，依法對彭某某、李某某實施抓捕」。

值得一提的是，消息還引述中國國安幹警余強回憶道，「犯罪嫌疑人到案後，境外反華敵對勢力妄圖持續施壓，但專案組成員頂住壓力，不向任何企圖危害我國家安全的犯罪勢力妥協」。最終，專案組成員通過縝密的偵查推理、嚴謹的辦案流程、確鑿的證據鏈條、巧妙的鬥爭方式，「公開審理了犯罪嫌疑人，有力打擊震懾了境外反華敵對勢力」。

據稱，「彭某某、李某某因犯顛覆國家政權罪受到了法律的嚴懲」。但上述未公布具體名字以及詳細案情，也未明確指出所謂「台灣情治機關」到底是哪個單位。