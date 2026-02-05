加拿大重啟電動車購車補貼 卡尼稱將與中國合作推動本土生產

加拿大總理卡尼宣布重啟電動車購車補貼，並與中國合作本土生產和出口電動車。圖為1月16日晚間他在訪中期間，出席中國—加拿大貿易與投資晚宴。（路透）

據新華社，加拿大 總理卡尼 5日宣布一項電動車 新戰略，包括重啟購車補貼，並表示將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動車。

報導稱，根據加拿大總理府發布的聲明，加拿大將充分利用現有和新增的貿易協定，包括近期與中國達成的電動車合作協議，以促進該領域的大規模投資，實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成為全球電動車領域的領導者之一。

路透社則報導稱，卡尼週三表示，他的政府將取消全國電動車銷售強制令，同時增加對電動車購買和充電的激勵措施。

報導稱，卡尼表示，加拿大將提供23億加元，即折合約16.8億美元的資金，用於為個人和企業購買或租賃電動車提供最高5000加元的補貼，同時還將撥款15億加元用於電動車充電設施建設。此外，加拿大也將向其汽車製造業提供高達31億加元的資金，以協助其完成向電動車轉型這項成本高昂的過程。

加拿大汽車製造商協會對卡尼的舉措表示讚賞，稱為支持新的購車激勵措施和強有力的充電基礎設施戰略提供資金，有助於繼續推動電動汽車的普及。

路透報導稱，上個月，卡尼與中國達成初步貿易協議，大幅削減電動車關稅。加拿大將允許以最惠國待遇進口至多4.9萬輛中國電動車，關稅為6.1%，配額將在五年內逐步增加至約7萬輛。不過，卡尼表示，中國產電動車不符合政府補貼條件。

路透社並未提及新華社報導中所稱，加拿大將與中國合作推動本土生產和出口電動車。