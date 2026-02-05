我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

3軍工央企巨頭遭拔全國人大代表 分析：恐阻採購研發進度

中國新聞組／北京5日電

中國14屆全國人大常委會臨時加開的第20次會議昨在北京舉行，會中並未如外界猜測處理張又俠、劉振立的代表資格問題，而是罷免三名軍工系央企重量級人物的全國人大代表職務，包括中國航空工業集團原董事長周新民、中國核工業集團總工程師羅琦、中國工程物理研究院原院長劉倉理。

有分析稱，三軍工系高層落馬，恐阻礙採購研發進度；而張又俠、劉振立案可能因抓捕行動未經政治局會議討論被質疑「合法性」，被臨時撤下議程。

被終止資格的全國人大代表周新民、羅琦、劉倉理等三人，此前都已缺席重要場合或不明原因去職，這也使得第14屆全國人大代表人數因此減至2897人。而由於張又俠、劉振立案不在會議通過內容中，兩人目前仍然具有中國全國人大代表身分。

周新民、羅琦、劉倉理出身航空、核能等工程領域，與軍方關係較深，同時也是中國推動反腐的重點領域。據明報報導，去年底斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表研究報告稱，中國大型軍工企業2024年整體軍售相關收入按年跌一成，與美國、日本、德國等軍工大國形成鮮明對比。報告認為，近年涉及武器裝備採購的反腐行動造成軍工企業高層人事動盪，是導致中國軍工企業逆市下滑的主要原因之一。

SIPRI研究員肖亮認為，彈道導彈、超高音速武器及巡航導彈等重點領域的技術進度可能受到影響，航空航天與網絡戰項目也可能出現變數。

另據人民日報3日報導，昨天舉行的14屆全國人大常委會第20次會議，原本各界認為可能涉及免去張又俠、劉振立的國家軍委副主席及國家軍委委員職務，且免去兩人的全國人大代表資格。但昨天會中並未通過兩人的議案。

有分析稱，據相關規定，處分政治局委員、尤其是中央軍委副主席級別黨官，必須由政治局會議集體討論並表決通過，但張又俠和劉振立案抓捕行動並未經過政治局會議討論及表決程序，且事發以來引來抓捕行動「合法化」的質疑，軍心浮動，可能因此暫時擱置此案。但此說法無法證實。

張又俠 罷免 德國

上一則

難逃生、阻救援…電動車隱藏式把手 中宣布明年起禁用

下一則

摸底？馬斯克團隊密訪光電中企 傳已簽異質結設備訂單

延伸閱讀

紐時：習近平抓「二把手」張又俠 看出對權鬥偏執

紐時：習近平抓「二把手」張又俠 看出對權鬥偏執
僅一天、一項議程 人大常委會緊急加開 傳處理張又俠案

僅一天、一項議程 人大常委會緊急加開 傳處理張又俠案
中國人大常委會明加開會議 是否處理張又俠受關注

中國人大常委會明加開會議 是否處理張又俠受關注
軍報連3日批張又俠：清除攔路虎 港媒：「父子上將」皆悲劇

軍報連3日批張又俠：清除攔路虎 港媒：「父子上將」皆悲劇

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象