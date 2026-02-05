3軍工央企巨頭遭拔全國人大代表 分析：恐阻採購研發進度

中國14屆全國人大常委會臨時加開的第20次會議昨在北京舉行，會中並未如外界猜測處理張又俠 、劉振立的代表資格問題，而是罷免 三名軍工系央企重量級人物的全國人大代表職務，包括中國航空工業集團原董事長周新民、中國核工業集團總工程師羅琦、中國工程物理研究院原院長劉倉理。

有分析稱，三軍工系高層落馬，恐阻礙採購研發進度；而張又俠、劉振立案可能因抓捕行動未經政治局會議討論被質疑「合法性」，被臨時撤下議程。

被終止資格的全國人大代表周新民、羅琦、劉倉理等三人，此前都已缺席重要場合或不明原因去職，這也使得第14屆全國人大代表人數因此減至2897人。而由於張又俠、劉振立案不在會議通過內容中，兩人目前仍然具有中國全國人大代表身分。

周新民、羅琦、劉倉理出身航空、核能等工程領域，與軍方關係較深，同時也是中國推動反腐的重點領域。據明報報導，去年底斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表研究報告稱，中國大型軍工企業2024年整體軍售相關收入按年跌一成，與美國、日本、德國 等軍工大國形成鮮明對比。報告認為，近年涉及武器裝備採購的反腐行動造成軍工企業高層人事動盪，是導致中國軍工企業逆市下滑的主要原因之一。

SIPRI研究員肖亮認為，彈道導彈、超高音速武器及巡航導彈等重點領域的技術進度可能受到影響，航空航天與網絡戰項目也可能出現變數。

另據人民日報3日報導，昨天舉行的14屆全國人大常委會第20次會議，原本各界認為可能涉及免去張又俠、劉振立的國家軍委副主席及國家軍委委員職務，且免去兩人的全國人大代表資格。但昨天會中並未通過兩人的議案。

有分析稱，據相關規定，處分政治局委員、尤其是中央軍委副主席級別黨官，必須由政治局會議集體討論並表決通過，但張又俠和劉振立案抓捕行動並未經過政治局會議討論及表決程序，且事發以來引來抓捕行動「合法化」的質疑，軍心浮動，可能因此暫時擱置此案。但此說法無法證實。