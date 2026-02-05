任內4年4度到訪…南華早報：西班牙首相有意今年再訪華

我的頻道

中國新聞組╱北京5日電

自2023年以來，西班牙首相桑切斯已三次訪問中國，與中國保持友好關係。據香港南華早報4日報導，一名消息人士透露，桑切斯有意今年再次訪華；近期美國與歐洲國家關係惡化，促使更多西方國家考慮深化與中國的關係。

這名消息人士稱，此次訪華的具體細節仍在討論中，如果最終成行，這將是桑切斯四年內第四次訪問中國。

觀察者網報導，西班牙埃爾卡諾皇家研究所高級分析師米格羅·奧特羅-伊格萊西亞斯表示，「桑切斯過去說過，他想每年都訪問中國。我認為，他相信中國非常重要，高層訪問對於鞏固兩國關係至關重要。」他指出，中國投資有助於西班牙實現電動汽車和可再生能源等關鍵領域的目標。

中國科技企業也增加了在西班牙的投資。奧特羅-伊格萊西亞斯認為，歸根結底，西班牙在對華政策上採取非常務實的態度，看到中國製造業實力提升給西班牙服務業帶來的機遇。

南華早報還指出，美國總統川普近期一系列行動，導致歐洲與美國關係惡化。桑切斯是最早譴責美國擄走委內瑞拉總統馬杜羅的歐洲領導人之一，他和其他歐洲國家也譴責美國對丹麥自治領地格陵蘭島發出的併吞威脅。

美國立場的變化，促使更多西方國家重新將目光投向中國。加拿大總理卡尼和英國首相施凱爾已於今年1月相繼訪華，德國總理默茨計畫2月底對中國進行訪問。

委內瑞拉 施凱爾 香港

