我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

摸底？馬斯克團隊密訪光電中企 傳已簽異質結設備訂單

中國新聞組／北京5日電
馬斯克團隊傳出近期祕密走訪中國多家光電企業；圖為馬斯克日前出席在達沃斯論壇。（美聯社）
馬斯克團隊傳出近期祕密走訪中國多家光電企業；圖為馬斯克日前出席在達沃斯論壇。（美聯社）

多位產業鏈人士透露，美國億萬富豪馬斯克團隊近期祕密走訪中國多家光電企業，考察項目涉及設備、矽晶圓、電池模組等，其中重點考察異質結、鈣鈦礦技術路線的光電企業，已有異質結設備廠簽下訂單。

異質結設備專用於生產異質結太陽能電池，其核心是透過在矽基電池上疊加非晶矽薄膜等材料，形成PN結，顯著提升電池的光電轉換效率和穩定性。市場猜測，SpaceX和特斯拉都需要尋找更有效率、成本更低的太陽能供應，而異質接面和鈣鈦礦技術被視為未來的高效能太陽能路線。

馬斯克也曾提到打造更大規模光電生產能力的目標，由於美國本土組件成本相對較高，中國的規模化製造優勢，對實現大規模部署非常關鍵。

知情人士指出，馬斯克旗下的SpaceX團隊和Tesla團隊「摸底」中國光電企業，其中Tesla團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要到訪光電設備廠，並與中國國內某異質結設備大廠簽下訂單合作，但基於商業保密要求等因素，未作公開。

SpaceX在1月30日已向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，擬在地球軌道部署100萬顆衛星，為人工智慧（AI）提供太空算力，這些衛星將幾乎利用太陽能供電。

受馬斯克關於建設太空AI資料中心和200GW光電產能規畫催化，中國光電市場關注度急劇升溫。

界面新聞引述業內人士具體指出，馬斯克團隊上周對包括TCL中環、晶科能源、晶盛機電等企業進行調研。

同時，協鑫集團相關負責人4日晚間對證券時報回應稱，馬斯克旗下公司團隊4日考察了協鑫集團，該團隊對協鑫在美國的顆粒矽與鈣鈦礦業務布局進行了解。

某光電企業人士稱，見到馬斯克團隊的技術專家，「他們主要是為了了解中國相關產業的現狀，我認為SpaceX不太可能從中國廠家採購光伏組件，買設備的機率比較大」。

另一方面，路透報導，英特爾（Intel）執行長陳立武3日表示，美國開源人AI研發進度上已落後中國，英特爾正加速布局圖形處理器（GPU）業務，並直言中國科技巨頭華為在晶片設計領域的實力不容小覷，只落後短短一步，稍微不注意，很可能被迎頭趕上。

馬斯克 SpaceX AI

上一則

3軍工央企巨頭遭拔全國人大代表 分析：恐阻採購研發進度

下一則

習普視訊：堅定捍衛二戰勝利成果 克宮：普亭上半年將訪華

延伸閱讀

SpaceX布局太空數據中心 傳馬斯克團隊密訪中國光電業

SpaceX布局太空數據中心 傳馬斯克團隊密訪中國光電業
「淫魔」艾普斯坦矽谷晚宴 辦在南灣米其林二星餐廳

「淫魔」艾普斯坦矽谷晚宴 辦在南灣米其林二星餐廳
SpaceX併xAI 引爆新太空商機 台鏈有望搶食大餅

SpaceX併xAI 引爆新太空商機 台鏈有望搶食大餅
西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象