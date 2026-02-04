我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會溝通將減？華許沉默登場 學者指少說話利弊並存

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

英特爾：華為只落後美企短短一步 很可能迎頭趕上

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾執行長陳立武。（路透）
英特爾執行長陳立武。（路透）

英特爾（Intel）執行長陳立武3日表示，美國開源人工智慧（AI）研發進度上已落後中國，英特爾正加速布局圖形處理器（GPU）業務，並直言中國科技巨頭華為在晶片設計領域的實力不容小覷，只落後短短一步，稍微不注意，很可能被迎頭趕上。

路透報導，陳立武在舊金山出席思科AI峰會期間指出，英特爾計畫自行研發GPU，鎖定資料中心市場，正面迎戰由輝達長期主導的領域。陳立武還坦言，對美國AI競爭力感到憂心，並轉述知情人士的說法指出，美國在開源AI的研發進度上已經落後中國。

陳立武也分享近期在招募晶片設計人才時的觀察。他表示，自己對華為已網羅約100名「頂尖」晶片設計師感到震驚，尤其是在美國對華為取得晶片產業關鍵軟體與工具設下限制的背景下，更顯示技術能量不容忽視。

陳立武轉述，部分華為設計師曾向他表示，即便無法使用最好的工具，好比來自Cadence與新思科技等美國廠商的先進電子設計自動化工具，他們也仍能用比較克難的方式把事情做好。

陳立武直言，在他的判斷中，華為目前「只是稍微落後」，若對競爭對手掉以輕心，對方未來有機會迅速追趕甚至超越。

德國之聲報導，華為總裁任正非曾於2025年6月接受中國官媒「人民日報」採訪時表示，華為製造的晶片比美國競爭對手的產品要落後一代，但是公司正在利用集群計算等方法來滿足需求。

華為 陳立武 AI

上一則

暗諷川普 習近平會見烏拉圭總統 支持拉美國家護主權

延伸閱讀

軟銀聯手英特爾開發新一代AI記憶體 預計2029年商業化

軟銀聯手英特爾開發新一代AI記憶體 預計2029年商業化
英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？
18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期

18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期
英特爾股價貴得「不合理」：美國版台積電？太天真

英特爾股價貴得「不合理」：美國版台積電？太天真

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛