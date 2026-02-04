我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

僅一天、一項議程 人大常委會緊急加開 傳處理張又俠案

記者林則宏／北京4日電
中國國防部24日宣布兩名中央軍委成員涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查，圖為中央軍委副主席張又俠。(美聯社)
中國國防部24日宣布兩名中央軍委成員涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查，圖為中央軍委副主席張又俠。(美聯社)

中國昨突然宣布，14屆全國人大常委會第20次會議4日將在北京舉行；這次會議應屬加開性質，會議僅一天時間，且只有一項議程：審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。會議是否再有重大人事議案，甚至處理日前落馬的中央軍委副主席張又俠案受到關注。

新華報導，14屆全國人大常委會第59次委員長會議2日在北京舉行，會議決定，14屆全國人大常委會第20次會議4日在北京舉行。委員長會議建議，14屆全國人大常委會第20次會議，審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。

全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，通常都在雙月的下旬，會期約一周；如果有特殊的需要，經委員長會議決定，可臨時召集常委會會議。

按慣例，全國人大常委會會在2月底開一次全國人大常委會會議，議程主要是為3月召開的全國人大會議作準備。以去年為例，14屆全國人大常委會第14次會議2月24至25日在北京舉行。新華社當時報導，該次會議一項重要任務是為即將召開的14屆全國人大三次會議作準備。

將於4日增開的全國人大常委會第20次會議，據傳將免去張又俠的國家軍委副主席及劉振立國家軍委委員職務。儘管根據中國憲法和相關規定，在全國人大會議閉會期間，全國人大常委會可根據國家軍委主席提名，決定軍委副主席任免，但按慣例應先由中共中央全會免去兩人中共中央軍委職務。

此外，若4日會議真要免去張又俠國家軍委副主席職務，會議議程應是「審議有關任免案」，因此這次會議比較可能是免去張又俠與劉振立的全國人大代表資格。

張升民就是經去年10月召開的20屆四中全會決定，增補為中共中央軍委副主席，隨後於10月底的14屆全國人大常委會第18次會議任命其為國家中央軍委副主席。

張又俠 中共 全國人大會議

上一則

「馬比我輕鬆」紐時：火了的「哭哭馬」 不快樂的中國年輕人

下一則

涉收國家補貼？歐盟調查中國清潔能源巨頭「金風科技」

延伸閱讀

中國人大常委會明加開會議 是否處理張又俠受關注

中國人大常委會明加開會議 是否處理張又俠受關注
張又俠落馬 分析：獨裁者會繼續清洗親信

張又俠落馬 分析：獨裁者會繼續清洗親信
張又俠被捕 WSJ：習近平獨攬軍權 攻台與否他說了算

張又俠被捕 WSJ：習近平獨攬軍權 攻台與否他說了算
新聞評論／罷黜張又俠 對大陸政局與兩岸的影響

新聞評論／罷黜張又俠 對大陸政局與兩岸的影響

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗