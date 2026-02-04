僅一天、一項議程 人大常委會緊急加開 傳處理張又俠案

中國國防部24日宣布兩名中央軍委成員涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查，圖為中央軍委副主席張又俠。(美聯社)

中國昨突然宣布，14屆全國人大常委會第20次會議4日將在北京舉行；這次會議應屬加開性質，會議僅一天時間，且只有一項議程：審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。會議是否再有重大人事議案，甚至處理日前落馬的中央軍委副主席張又俠 案受到關注。

新華報導，14屆全國人大常委會第59次委員長會議2日在北京舉行，會議決定，14屆全國人大常委會第20次會議4日在北京舉行。委員長會議建議，14屆全國人大常委會第20次會議，審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。

全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，通常都在雙月的下旬，會期約一周；如果有特殊的需要，經委員長會議決定，可臨時召集常委會會議。

按慣例，全國人大常委會會在2月底開一次全國人大常委會會議，議程主要是為3月召開的全國人大會議 作準備。以去年為例，14屆全國人大常委會第14次會議2月24至25日在北京舉行。新華社當時報導，該次會議一項重要任務是為即將召開的14屆全國人大三次會議作準備。

將於4日增開的全國人大常委會第20次會議，據傳將免去張又俠的國家軍委副主席及劉振立國家軍委委員職務。儘管根據中國憲法和相關規定，在全國人大會議閉會期間，全國人大常委會可根據國家軍委主席提名，決定軍委副主席任免，但按慣例應先由中共 中央全會免去兩人中共中央軍委職務。

此外，若4日會議真要免去張又俠國家軍委副主席職務，會議議程應是「審議有關任免案」，因此這次會議比較可能是免去張又俠與劉振立的全國人大代表資格。

張升民就是經去年10月召開的20屆四中全會決定，增補為中共中央軍委副主席，隨後於10月底的14屆全國人大常委會第18次會議任命其為國家中央軍委副主席。