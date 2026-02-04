我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

紐時：習近平抓「二把手」張又俠 看出對權鬥偏執

編譯陳韻涵／綜合報導
習近平接連清洗軍方高層，外界產生各種解讀，美方情報專家認為習近平有強烈的不安全感。（美聯社）
習近平接連清洗軍方高層，外界產生各種解讀，美方情報專家認為習近平有強烈的不安全感。（美聯社）

紐約時報引述美國現任與卸任官員的看法與情報分析指出，中國國家主席習近平近期對軍方高層展開罕見的大規模清洗，凸顯中共領導層內部可能出現裂痕，其動機未必僅止於反貪腐，更可能源自高度的不安全感、權力鬥爭，甚至偏執。美方評估，習近平「極度恐懼」對自身權力的威脅，且認為這項風險主要來自領導核心圈。

中國國防部上月24日宣布解除「解放軍二把手」中共中央軍事委員會副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立的職務；張又俠曾為中國解放軍的最高軍事領袖之一，長期被視為高度效忠習近平，而劉振立與他關係密切。

中方此舉不僅撼動北京政壇，也令美國官員與分析人士錯愕。

美方分析指出，至今沒有明顯的原因，足以解釋習近平為何對備受軍人敬重的關鍵人物開鍘。

美國情報近年在多份評估中認定，習近平出現異常強烈的多疑特質；官員指出，他可能在防範真實存在的政治挑戰，也可能基於不安全感先發制人預先出手。

或者，習近平真心想整治軍政高層的貪腐，同時藉打貪之名，剷除潛在對手，鞏固個人權威；習近平自2012年上台以來，透過持續的整肅行動，成為數十年來權力最集中的中國領袖。

2022年，習近平親自任命的六名中央軍委將領，如今僅剩一人仍在位；2023年初掌管戰區或特種作戰的30名現役上將，幾乎全數遭撤換、面臨調查或「失蹤」；這波清洗的速度與範圍，已在解放軍高層形成明顯的權力真空。

研究獨裁政權的德國政治學者德薩斯(Marcel Dirsus)指出，獨裁者真正恐懼的往往不是街頭抗議或公開的異議人士，而是身邊最親近、影響力最大的人。

德薩斯表示，長期處於高風險的統治環境下，獨裁者難以分辨忠誠與謊言，周遭圈內人往往也不敢講真話。

極權體系中，軍事將領的處境尤其危險；若戰功彪炳、深受部屬擁戴，容易形成另一個權力重心，因而被領導者視為潛在威脅並遭肅清；若表現不佳，同樣可能引發高層不滿。

前中央情報局(CIA)分析師卡佛(John Culver)則認為，偏執通常是領導者的特質而非缺點，若不肅清權力體制內的資深人士，則無法長期掌權或建立威望。

習近平 解放軍 張又俠

上一則

軍界、學界、智庫 中國三眼看世界

下一則

商家被罵到關店…網購娃娃菜中毒案大逆轉 竟是夫妻騙賠

延伸閱讀

中國人大常委會明加開會議 是否處理張又俠受關注

中國人大常委會明加開會議 是否處理張又俠受關注
與烏拉圭總統會談 習近平：支持拉美國家維護自身主權

與烏拉圭總統會談 習近平：支持拉美國家維護自身主權
張又俠落馬 分析：獨裁者會繼續清洗親信

張又俠落馬 分析：獨裁者會繼續清洗親信
張又俠被捕 WSJ：習近平獨攬軍權 攻台與否他說了算

張又俠被捕 WSJ：習近平獨攬軍權 攻台與否他說了算

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗