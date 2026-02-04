紐時：習近平抓「二把手」張又俠 看出對權鬥偏執

習近平接連清洗軍方高層，外界產生各種解讀，美方情報專家認為習近平有強烈的不安全感。（美聯社）

紐約時報引述美國現任與卸任官員的看法與情報分析指出，中國國家主席習近平 近期對軍方高層展開罕見的大規模清洗，凸顯中共領導層內部可能出現裂痕，其動機未必僅止於反貪腐，更可能源自高度的不安全感、權力鬥爭，甚至偏執。美方評估，習近平「極度恐懼」對自身權力的威脅，且認為這項風險主要來自領導核心圈。

中國國防部上月24日宣布解除「解放軍 二把手」中共中央軍事委員會副主席張又俠 、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立的職務；張又俠曾為中國解放軍的最高軍事領袖之一，長期被視為高度效忠習近平，而劉振立與他關係密切。

中方此舉不僅撼動北京政壇，也令美國官員與分析人士錯愕。

美方分析指出，至今沒有明顯的原因，足以解釋習近平為何對備受軍人敬重的關鍵人物開鍘。

美國情報近年在多份評估中認定，習近平出現異常強烈的多疑特質；官員指出，他可能在防範真實存在的政治挑戰，也可能基於不安全感先發制人預先出手。

或者，習近平真心想整治軍政高層的貪腐，同時藉打貪之名，剷除潛在對手，鞏固個人權威；習近平自2012年上台以來，透過持續的整肅行動，成為數十年來權力最集中的中國領袖。

2022年，習近平親自任命的六名中央軍委將領，如今僅剩一人仍在位；2023年初掌管戰區或特種作戰的30名現役上將，幾乎全數遭撤換、面臨調查或「失蹤」；這波清洗的速度與範圍，已在解放軍高層形成明顯的權力真空。

研究獨裁政權的德國政治學者德薩斯(Marcel Dirsus)指出，獨裁者真正恐懼的往往不是街頭抗議或公開的異議人士，而是身邊最親近、影響力最大的人。

德薩斯表示，長期處於高風險的統治環境下，獨裁者難以分辨忠誠與謊言，周遭圈內人往往也不敢講真話。

極權體系中，軍事將領的處境尤其危險；若戰功彪炳、深受部屬擁戴，容易形成另一個權力重心，因而被領導者視為潛在威脅並遭肅清；若表現不佳，同樣可能引發高層不滿。

前中央情報局(CIA)分析師卡佛(John Culver)則認為，偏執通常是領導者的特質而非缺點，若不肅清權力體制內的資深人士，則無法長期掌權或建立威望。