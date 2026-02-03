張又俠落馬 分析：獨裁者會繼續清洗親信

我的頻道

中央社／上海3日電
中共前中央軍委副主席張又俠。（美聯社）
中共中央軍委副主席張又俠落馬，海外中國學者吳國光分析，這是獨裁政治的結構性矛盾，習近平重複「史達林邏輯」，也就是從政敵到親信都要不斷清洗。若認為軍隊內部會因此造反，是低估共產黨的控制力。

中國官方1月24日宣布，張又俠、劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。目前中共中央軍事委員會7人的領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

美國史丹福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光1月26日接受「不明白播客」主持人袁莉專訪，對此作出相關分析。

吳國光對這件事的推斷是，因為前中央軍委副主席何衛東、軍委委員苗華都落馬了，那麼張又俠也就必須被處理。這就是獨裁政治的結構性矛盾，因為最高專制者不會容許在自己下面有一派獨大。

他並延伸指出，不僅是軍隊，在經濟領域亦然。中國國務院裡就至少有李強、何立峰和丁薛祥3個派系的平衡。

他說，中央軍委主席下面設兩個軍委副主席，目的就是讓兩個人互相監督、互相制衡。可是其中一個已經被處理了，現在提拔上來的張升民並不是政治局委員，那麼他就沒辦法起到平衡的作用。

吳國光說，為了集中權力，就必須不斷清洗，這就是「史達林邏輯」。首先是清洗自己的政敵或潛在挑戰者，就像習近平剛上台時，清洗江澤民的人、胡錦濤的人，譬如借助前中共政法委書記孟建柱來清洗他的前任周永康。

接著他開始清洗原先的盟友，也就是前公安部副部長孫立軍和前司法部長傅政華。到了中共20大，留下來的基本上已經都是習近平自己提拔上來的人了。

然後就是「清洗自己的親信」。張又俠落馬，實際上就是已經清洗到把自己的「髮小」（自幼相識、父輩相熟的朋友）、非常親近的人都清洗掉了。「我預言他還會進一步清洗，甚至清洗到與他關係更近的人。」

吳國光說，這背後的邏輯在於，你越清洗、越極權，個人的權力就越大，而權力越集中，做出的決策就越容易昏庸，最終就會帶來治理危機。無論是COVID-19疫情期間的「動態清零」，還是中國經濟的衰退，都是這樣的問題。

他說，儘管有這麼多問題，但獨裁者只要保持一種權威，「讓所有人不敢質疑你、不敢挑戰你，就足夠了」。保持的方法就是繼續清洗。

有些人認為共軍內部會發生反抗、甚至造反，吳國光說，這是「低估了共產黨的控制力，也高估了中國這些將領們的勇氣」。

他分析，為什麼習近平處理掉這麼多中共高官，卻沒有人聯合起來反過來把習近平推翻，其中一個根本原因在於體制：這些人完全依附於共產黨這套體制存在，這一點和毛澤東時代不同。

他說，中共建政時的軍頭並非靠毛澤東起家，而是共產黨靠這一個個「土匪頭子」才有了天下。但是今天這些人，一旦離開共產黨體制，什麼都不是。

解放軍被大清洗，也使得許多高階職位空缺，吳國光認為，對很多高級將領來說，覺得「機會來了」的心理可能要大於惶恐。因為中共的體制是沒有出口的體制，一旦進入，只能一路走到底。

張又俠落馬後，海外中文圈出現各種關於軍方造反的謠言，甚至寄望於某位將領或高官取代習近平上台。

但是吳國光在這集節目裡表示，不要把任何宮廷鬥爭幻想成會給中國民眾、給中國社會帶來多大的進步，那基本上是一種幻想。

他說，造謠者不應借助民眾對現實政策的不滿，利用網路把老百姓當成工具，「最後你們在和習近平的鬥爭中取得了勝利，繼續享受你們的權貴利益，轉過頭來依然依附這個體制，照樣壓榨和剝削老百姓。這種戲碼在中國歷史上已經反覆上演過太多次了」。

習近平 中共 張又俠

江蘇鹽城一興建中大橋突塌落 5人不幸死亡

為期40天春運登場 估95億人次跨區流動 創歷史新高

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

