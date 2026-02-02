國共智庫論壇／宋濤稱推動旅遊交流 蕭旭岑：一起賺世界的錢 不要對立

「國共兩黨智庫論壇」今天在北京開幕，由國民黨國政研究基金會和中共中央台辦（大陸國台辦）旗下海研中心共同主辦。(記者陳政錄／攝影)

「國共兩黨智庫論壇」今(3)天在北京開幕，面對中國大陸即將召開對台工作會議、下月召開全國「兩會（人大、政協全體會議）」，國共交流成為觀察今年大陸對台工作重點風向標。大陸國台辦主任宋濤今致詞表示，將繼續推出更多便利兩岸人員往來的措施，推動兩岸旅遊交流合作，落實同等待遇、為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件。國民黨 副主席蕭旭岑致詞時喊話，應該要兩岸合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」來掏空台灣、剝削台灣。他表示，期許未來兩岸以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

由國民黨國政研究基金會和中共 中央台辦（大陸國台辦）旗下海研中心共同主辦的「國共兩黨智庫論壇」今天上午開幕，由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑致詞，出席的還有國政基金會副董事長李鴻源和兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域人士一百多人。

宋濤致詞首先提及去年十月，中共總書記習近平賀電鄭麗文當選國民黨主席，表示今天舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人賀覆電精神的具體措施。

他說，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待，本次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，圍繞兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展交流合作三項議題展開討論，具有重要意義。

宋濤接著喊話，政黨要為人民服務，國共兩黨對於推動兩岸關係和平發展，守護中華民族共同家園，肩負著不可推卸的責任，要共同為實現民族復興作出努力。

宋濤同時就加強兩岸交流合作，發展兩岸關係提出五點看法。包括「堅持九二共識，反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向」，以及「深化融合發展，促進兩岸交流合作」，和「堅持以人為本增進同胞親情福祉」、「堅決反對台獨，維護台海和平穩定」、「勇擔民族大義，共創民族復興偉業」。

宋濤強調，堅持九二共識，反對台獨是國共兩黨交流交往的共同政治基礎和台海和平穩定的定海神針，堅持九二共識，兩岸對話協商就能正常開啟；台獨分裂是台海和平的最大威脅，近年兩岸交流合作遇到障礙，癥結在於民進黨當局違背台灣主流民意，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，導致台海兵凶戰危，大陸打擊台獨頑固份子絕不手軟，對妄圖以台遏華的外部勢力絕不容忍。

他也說，大陸將秉持兩岸一家親理念，繼續推出更多便利兩岸人員往來的政策措施，推動兩岸旅遊交流合作，率先和台灣同胞分享「中國式現代化」發展機遇，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習工作生活創造更好的條件。

宋濤還表示，論壇議題涉及深化兩岸觀光 旅遊交流合作，恢復兩岸海空客運正常化，精密機械、人工智慧、醫療、康養、防災、減災、能源、環保等，緊扣兩岸產業交流合作的發展需要，契合兩岸同胞民生福祉的需求，是新起點上深化兩岸交流合作的良好開端。

宋濤最後表示，相信今天的交流討論，是一個充滿希望的良好開端，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。

蕭旭岑致詞時表示，近年兩岸關係處於相對不穩定狀態，但民間積極熱絡交流，反映真實民心向背，去年台灣民眾赴陸近500萬人次，政治氣氛的嚴峻與困難，阻止不了台灣人用雙腳表達對兩岸關係的期待，還包括期望兩岸之間能夠維持溝通管道。

蕭旭岑提及，去年九月，台灣聯合報兩岸關係年度大調查顯示，有將近九成台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道，即使是民進黨支持者，也有75%認為不能斷絕對話，在這樣的主流民意之下，國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台。

接著，蕭旭岑列舉2008年至2016年國民黨執政時的兩岸關係發展成績單，強調這是雙方致力以對話取代對立，以和解替代衝突，共同堅持九二共識，反對台獨的成果。他指，當前兩岸嚴峻下，許多產業都面臨困境與挑戰，例如相較去年台灣民眾赴陸近500萬人次，大陸民眾赴台卻僅55萬人次，高度失衡，其他產業也面臨挑戰，格外需要能為民發聲、為民興利的兩岸溝通平台。

因此，蕭旭岑表示，今天國共雙方共同舉辦的兩黨智庫論壇，將兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉作為最重要的目標，國民黨主席鄭麗文特別重視這次論壇，希望討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，以及前瞻性議題，包括醫療、康養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保、節能減碳等，相信經過論壇凝聚共識，必能有實質的成果與進展。

蕭旭岑說，中華民族經歷了百年屈辱，近三十年在「兩岸中國人」努力下一步一步邁向振興之路，兩岸應互助合作，致力振興中華，「我們應該要兩岸合作賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利來掏空台灣，剝削台灣，讓後代子子孫孫無法立足」。維繫兩岸關係和平穩定發展方向，是台灣社會的普遍主流看法。

最後，蕭旭岑期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融。兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

根據議程，今天的「國共兩黨智庫論壇」包括開幕式、專題發言、分組討論、閉幕式等議程，明日國民黨一行上午參訪北京自駕示範區、兩岸科創中心，下午參訪清華大學AI學院、碳中和研究院等。另，因應國共兩黨智庫論壇召開，原定每周三舉行的國台辦例行記者會，本周延至周四上午召開，各界關注蕭旭岑一行是否在周三上午與陸方高層官員會晤。