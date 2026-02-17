「帶刀護衛」南昌艦入列6周年 曾一對二退外艦

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
海軍南昌艦已入列6周年。 （取材自央廣軍事）
1月12日是中國自主研製的055型導彈驅逐艦首艦「南昌艦」正式加入人民海軍序列6周年。舷號101的南昌艦入列即為航母編隊中戰鬥力爆表的「帶刀護衛」，曾以一對二逼退外艦，開創海軍史上多個第一。入列以來，南昌艦官兵以「出航即出征」的戰鬥姿態，遠航白令海，戰巡太平洋，演兵西沙、南沙，圓滿完成多項重大任務，也被網友親切稱為「勞模艦」。據知，截至2025年1月12日，南昌艦航程已經超11萬海里。

香港文匯報報導，南昌艦的入列標誌着海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。作為中國自行設計建造的第一型排水量萬噸以上的驅逐艦，055型導彈驅逐艦突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等系列關鍵技術，具有較強的信息感知，防空反導和對海打擊能力，是當前中國海軍裝備技術水平的綜合體現。

南昌艦全長近180米，最大寬度超20米，最大高度44米，有近15層樓高，像一柄銀色巨劍直插海天之間。「身材魁梧」的南昌艦，一經面世就成為航母編隊中戰鬥力爆表的「帶刀護衛」。

作為航母編隊的「帶刀護衛」，「刀」是否足夠鋒利，要看火力是否足夠迅猛。據悉，055型驅逐艦是人民海軍驅逐艦家族中的「火力王者」，裝備了112個單元的通用垂直發射系統，可裝載多型導彈對海、對陸攻擊，是超視距打擊的撒手鑭；1130副砲又被稱為「萬發砲」，射速可達萬發每分鐘，是末端防空反導的「無影手」；130毫米口徑主砲，射程遠、威力大，是對海對陸攻擊的「狼牙棒」。

入列以來，南昌艦圓滿完成重大任務10餘項，更創造了「一年試裝入列、一年形成戰鬥力、一年建功大洋」的驕人戰績。2021年，面對外艦挑釁，南昌艦創下以一對二逼退外艦的事跡。

