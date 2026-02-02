我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

中國限韓令鬆綁？JYP攜手騰訊設合資公司 布局大中華區

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓總統李在明今年1月4日至7日對中國進行國事訪問後，中韓關係已明顯改善。圖為1月5日國宴後，李在明（左）用中國國家主席習近平（右二）早前送的小米手機自拍。（歐新社）
南韓總統李在明今年1月4日至7日對中國進行國事訪問後，中韓關係已明顯改善。圖為1月5日國宴後，李在明（左）用中國國家主席習近平（右二）早前送的小米手機自拍。（歐新社）

南韓總統李在明上個月初訪問中國後，延續近十年的「限韓令」可望鬆綁？韓聯社2日報導，南韓大型經紀公司JYP娛樂中國子公司「北京傑偉品文化交流有限公司」將與中國騰訊音樂娛樂集團（TME）、南韓希傑娛樂傳媒（CJ ENM）攜手成立面向大中華區的合資公司「ONECEAD」。

據JYP方面2日消息，ONECEAD將由傑偉品與騰訊音樂聯手成立的「NCC娛樂」，以及希傑娛樂共同出資設立。

據悉，ONECEAD這一名稱融合了JYP的企業理念「Leader in Entertainment」（引領娛樂產業）與希傑的核心價值「ONLYONE」（唯一性）。新公司將負責通過Mnet Plus選秀節目「PLANET C : HOME RACE」誕生的中國男團的藝人經紀與運營管理業務。

中國自2016年因南韓部署美國薩德反飛彈系統而對南韓文化娛樂產業祭出「限韓令」，大幅限制南韓藝人登陸演出、禁播韓劇、叫停綜藝節目合作，並限制南韓文化公司在中國的投資。

據韓聯社報導，李在明1月7日在上海舉行記者會時，在被問到「限韓令」問題何時能得到解決時表示，預計相關問題可望循序漸進地得到解決。李在明指出，中國政府一直否認有「限韓令」的存在，但此次措辭則略不同於以往。中國國家主席習近平在與其會談上表示，「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」。

不過據新加坡「聯合早報」報導，南韓男團防彈少年團（BTS）近期預告將在全球30多個城市舉行大規模巡演，唯獨排除中國。有專家表示，儘管近期中韓關係正在逐步改善，但對於短期內全面解除「限韓令」的可能性持謹慎態度。

澳洲麥考瑞大學媒體學者凱斯（Sarah Keith）預測，中國有可能會逐步放寬「限韓令」這項非正式限制，但過程「會非常緩慢」，南韓藝人要恢復到過去那種程度的在中國活動，可能需要大約五年時間。

南韓 李在明 新加坡

上一則

美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益

延伸閱讀

李在明訪華後3周 中國移動黃海構造物 南韓表歡迎

李在明訪華後3周 中國移動黃海構造物 南韓表歡迎
墨西哥瘋搶BTS門票 總統致函李在明請K-pop藝人更常來

墨西哥瘋搶BTS門票 總統致函李在明請K-pop藝人更常來
李在明訪中後 南韓赴中國旅遊預訂人次大增近9成

李在明訪中後 南韓赴中國旅遊預訂人次大增近9成
南韓前閣揆、李在明政治導師 李海瓚73歲過世

南韓前閣揆、李在明政治導師 李海瓚73歲過世

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬