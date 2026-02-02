我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

免費用 北京開源模型GLM-Image登國際榜首

中國新聞組╱北京2日電
智譜聯合華為開源的新一代圖像生成模型GLM-Image，在模型開源不到24小時即登上全球知名Hugging Face Trending榜單的全球第一。(本報系聯合報北京傳真)
智譜聯合華為開源的新一代圖像生成模型GLM-Image，在模型開源不到24小時即登上全球知名Hugging Face Trending榜單的全球第一。(本報系聯合報北京傳真)

由北京企業智譜與華為聯合研發的多模態圖像生成模型GLM-Image，近日登頂國際AI開源社區Hugging Face趨勢榜第一。

Hugging Face在AI圈相當於「全球開源模型博覽會」。這裡聚集了谷歌、Meta等國際巨頭的開源模型，也是全球開發者、企業選擇AI工具的核心參考平台。能登上這個趨勢榜第一，意味著GLM-Image的技術實力和應用價值得到了國際認可，充分驗證了在中國國產算力底座上訓練前沿模型的可行性。

這份成績的背後，是中國AI全產業鏈深度協同、不斷突破的縮影。華為搭建的「算力底座」是此次「中國芯訓中國模」的關鍵支撐。GLM-Image從資料預處理到大規模訓練，全程都跑在華為昇騰Atlas 800TA2晶片和昇思Mind-Spore框架上。正是這套全自主的「硬體+框架」組合，解決了AI訓練「卡脖子」的核心問題，讓模型訓練擺脫了對外依賴。

智譜則在模型架構上實現了創新突破。GLM-Image沒有走海外開源模型常用的技術路線，而是採用「自回歸+擴散解碼器」的混合架構。簡單說，就是讓模型既能「讀懂複雜指令」（比如生成帶文字的科普圖、商業海報），又能「畫對細節」（以前AI畫圖常出現文字錯亂，這次該模型在中文生成準確率上做到了開源模型中的首位）。

如今，GLM-Image的開源地址已在GitHub和Hugging Face同步開放，全球開發者都能免費使用。

國際AI巨頭也對中國的AI發展與前沿進展保持著密切關注。Open AI近日在其官網發布的一篇全球AI前沿進展相關文章中提到，在素有國際「大模型超市」之稱的OpenRouter平台上，中國開源模型的使用量占比從最初的1.2%攀升至2025年高峰時期的近30%。「在中國國內，以智譜為代表的企業正將大模型接入公共部門工作流程中，而該公司在港交所的成功上市，更標誌著中國正著力將大模型平台打造為國家戰略基礎設施的重要布局」。

AI 華為 谷歌

上一則

河北老人獄中亡 孫相信爺清白、讀法律專業 14年後翻案

下一則

寶媽遞火腿腸 示意6歲娃投餵可可西里野狼 身分被扒出

延伸閱讀

西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場

西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場
紅遍矽谷AI管家「OpenClaw」 騰訊雲、阿里雲等中企接入

紅遍矽谷AI管家「OpenClaw」 騰訊雲、阿里雲等中企接入
馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好

馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好
藍文賢退休迷上火車 3年組裝小白變達人

藍文賢退休迷上火車 3年組裝小白變達人

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席