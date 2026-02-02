施壓日本 中國首公開釣島巡航現場畫面

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國海警首度公開在釣魚島巡航的現場畫面。(取材自中國海警局網站)
中日關係緊張下，中國海警局1日發布「執法於海」影片，首度公開中國海警巡航釣魚島的畫面。中方稱這是中國海警首度公開在釣魚島巡航的現場畫面，還稱影片可清晰看出中國海警艦船距離釣魚島距離很近，位於釣魚島12海里領海範圍內。

中國環球網指出，影片展現中國海警依法履行守海護疆職責使命，並公布諸多近年來中國海警開展海上維權執法、打擊海上犯罪、實施海上救援的畫面。根據影片畫面，出現中國海警執法人員與釣魚島「同框」，能看到釣魚島列嶼上豐富植被。此外，近年來多次參與巡航釣魚島的海警1306艦等艦船也在影片中亮相。

影片聲稱，「近期日本再次操弄涉台議題，甚至妄議釣魚島，海警一系列動作清晰傳遞了訊號，中國不僅有決心更有能力，維持在釣魚島的常態化存在，任何侵權挑釁行為，都將遭到中方堅決抵制」。

針對前述影片釋出的訊號，中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所研究員楊霄表示，這反映出近些年來中國海警在釣魚島開展巡航的常態，持續且穩定地位於釣魚島「領海」範圍內巡航。

據報導，去年中國海警共發布19次在釣魚島開展巡航及維權執法行動的通報，而且每月都會發布一次在釣魚島領海內巡航通報。

除了釣魚島，影片也公開多段海警在南海「維權執法」畫面，並以較大篇幅展現2024年6月17日，中國海警與菲國軍方人員在仁愛礁衝突事件。

釣魚 日本

