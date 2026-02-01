我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

買大塊肉、注意價格標籤 9個密技在好市多省更多

解放軍報：查處張又俠是清除絆腳石 籲全軍隨時準備打仗

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對張又俠案，解放軍報2日再表評論員文章，強調解放軍「聽黨話、跟黨走」的信念始終如磐。（美聯社）
針對張又俠案，解放軍報2日再表評論員文章，強調解放軍「聽黨話、跟黨走」的信念始終如磐。（美聯社）

針對中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立落馬，中共中央軍委機關報「解放軍報」2日在頭版連續第三天發表評論員文章稱，「堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分，激盪的是奮鬥攻堅的精氣神，為強軍事業發展注入強大動力。」

這篇題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」的評論員文章要求解放軍全軍官兵，要把思想和行動統一到中共中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上來，深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的規律大勢，看到深入推進政治整訓、正風肅紀反腐帶來的新風正氣，把全部心思和精力放在強軍勝戰上，以實際行動踐行對黨忠誠、奮進強軍一流。

文章並提出解放軍的三個「始終」：人民軍隊堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，為人民謀幸福、為民族謀復興的初心始終如一；聽黨話、跟黨走的信念始終如磐；矢誌強軍、邁向一流的意志始終堅定。

解放軍報指出，今年是「十五五」開局之年，是實現建軍一百年奮鬥目標的攻堅之年。全軍官兵要鑄牢政治忠誠，要深入推進政治建軍，要紮實抓好規劃開局，要全面加強練兵備戰。

文章稱，「堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，緊盯戰爭之變、科技之變、對手之變，紮實推進實戰化軍事訓練，加快先進戰鬥力建設，隨時準備打仗，隨時能打勝仗。」

中國國防部1月24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

1月31日，解放軍報發表題為「堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心」的評論員文章指出，「堅決查處張又俠、劉振立，是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。」

文章並稱，對張又俠、劉振立立案審查調查，「是消除重大政治隱患的堅決鬥爭」，呼籲解放軍全軍要貫徹軍委主席負責制，「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心。」

2月1日解放軍報再發表題為「持續深化政治整訓 縱深推進正風反腐」的評論員文章表示，「嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯了我們黨堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的決心意志」；「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」。

張又俠 解放軍 中共

上一則

中國官媒：2026第1個月反腐 連打十虎

延伸閱讀

中國官媒：2026第1個月反腐 連打十虎

中國官媒：2026第1個月反腐 連打十虎
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
解放軍報再評張又俠落馬 稱「持續深化政治整訓」

解放軍報再評張又俠落馬 稱「持續深化政治整訓」
張又俠落馬 解放軍報刊文：堅定反腐必勝 腐敗分子終釘恥辱柱

張又俠落馬 解放軍報刊文：堅定反腐必勝 腐敗分子終釘恥辱柱

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手