英相呼應大歷史觀 打臉川普「危險論」：忽視中國不明智

中國新聞組／北京1日電
英國首相施凱爾與英國演員裴淳華（左）及上海中學生交流。(新華社)
英國首相施凱爾與英國演員裴淳華（左）及上海中學生交流。(新華社)

美國總統川普近日稱英國同中國開展經貿合作是「危險的」，英國首相施凱爾昨在上海回擊表示，忽視中國是「不明智的」。施凱爾昨並發布中國行總結視頻，稱世界第二大經濟體中國蘊藏著巨大的機遇，「氛圍已然不同，機遇正在敞開大門，我們必須抓住這些機遇」。英媒稱施凱爾此言相當於直接駁斥川普的「危險說」。中國官媒則分析，施凱爾此次訪華是回歸中國領導人習近平提出「大歷史觀」的務實轉向，英國將再成西方理解時代風向窗口。

施凱爾1月28日至31日訪問中國，中英雙方共同簽署經貿、文化等領域12項政府間合作文件，施凱爾昨在社交平台發布中國行總結視頻表示，「中國是世界第二大經濟體，這裡蘊藏著巨大的機遇，我們必須抓住這些機遇」，並對中英經貿合作成果表示讚賞。

然而，美國總統川普在1月29日稱，英國與中國展開經貿合作是「危險的」。

對此，施凱爾1月30日在上海回應，忽視中國將是「不明智的」，「你知道，法國總統馬克宏已經訪問（中國）了，德國總理梅爾茨也要來交流」，「如果英國成為唯一拒絕接觸（中國）的國家，那將不符合我們的國家利益」。 

施凱爾表示，「這次訪問非常成功，尤其是在打開市場方面」，「我能感受到，氛圍已然不同，機遇正在敞開大門，這正是深化交往帶來的重要收穫」。他並表示，「我堅信，我們的交往愈深入，愈能築牢互信與尊重的基礎，美好的未來和廣闊的機遇就蘊含其中」。

路透報導，施凱爾此番表態，相當於直接駁斥了川普之前說法。

對於英國首相訪華，央視旗下自媒體「玉淵譚天」昨發文指出，1月29日，中國國家主席習近平會見施凱爾，中方提到了一個關鍵詞「大歷史觀」。

「玉淵譚天」表示，當年，英國知識界以技術革新和制度演變的視角，闡述了工業革命對人類歷史文明的意義。這幾年，西方國家因沉迷於「意識形態優先」而愈來愈迷失，紛紛尋找突破自身困境的出路，施凱爾此訪，正是代表回歸理性、回歸歷史大勢、回歸多數人切實利益的務實之路。英國此次展現出的務實轉向，恰恰與中國倡導的發展理念相向而行。英國對華政策的調整，將讓「觀察英國人的動作」，再次成為西方社會理解時代風向的窗口。

另據法廣報導，施凱爾昨已結束訪華並抵達日本進行工作訪問，將與日本首相高市早苗舉行會談，雙方有望進一步加強作為「強化型全球戰略夥伴」。施凱爾對華進行為期四天訪問，但對日本的訪問不到一天，屬於過境性質的短暫工作訪問。

英國首相施凱爾1月31日參觀上海創新創意設計研究院，與學生合影。(新華社)
英國首相施凱爾1月31日參觀上海創新創意設計研究院，與學生合影。(新華社)

