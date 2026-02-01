中加速清洗官場 應急管理部長王祥喜被查 2天2省部官員落馬

中國應急管理部長王祥喜31日傳出落馬消息，這也是繼內蒙古自治區前書記孫紹騁之後，中國今年第二名官宣落馬的正省部級高官。(中新社)

中共 官場正加速清洗。在1月最後一天，中共中央紀委國家監委通告，中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。王祥喜成為中共20屆中央委員被查的第23人，也是今年1月官方正式公布第八名落馬的「中管幹部」。

在1月24日中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠 及軍委委員劉振立被查後，新華社29日晚間報導，內蒙古自治區前書記孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法被查。31日王祥喜也官宣出事，等於兩天內就有兩名正省部級官員落馬。網上盛傳，目前還有數名部級、副部級官員遭調查尚未正式公布。

在2022年10月22日中共20次全國代表大會選出的205名中央委員中，迄今已有超過十分之一落馬。

至於所謂「中管幹部」是指在中共中央組織部備案的幹部，其任免權在中共中央，一般為副部級以上官員。據中國財新網統計，2025年中國官方公布有65名中管幹部被查，2024年則有58名。但今年1月就有八人落馬。

1月27日，應急管理部黨委召開2025年度民主生活會，王祥喜仍以「部黨委書記、部長」身分主持會議。據應急管理部的會議通稿，王祥喜在總結時還提到「要在堅守廉潔底線上帶好頭」等要求。

不過，29日中國國務院 國有資產監督管理委員會(簡稱「國資委」)與應急管理部聯合召開中央企業安全生產工作視訊會議，國資委由黨委書記、主任張玉卓出席，應急管理部則是由副部長宋元明出席，當時網上就盛傳王祥喜已被帶走調查的消息。

應急管理部是‌2018年3月依據中國全國人民代表大會批准的國務院機構改革方案新設的部級單位。王祥喜現年63歲，湖北仙桃人，是應急管理部第三任部長，也是該部第一個被查的黨委書記、部長。