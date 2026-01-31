我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

財不入髒門「留著丟人」 年前大掃除這些窮氣小物直接扔

英相施凱爾上海行 為何「中文十級」的英國女星同行？

中國新聞組╱北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾(右)近日訪問上海，陪同他的並非外交官或學者，而是英國女星羅莎蒙派克。(取材自中新網)
英國首相施凱爾(右)近日訪問上海，陪同他的並非外交官或學者，而是英國女星羅莎蒙派克。(取材自中新網)

英國首相施凱爾近日訪問上海，出席文化交流活動時，現場一幕引發不少關注，陪同他與中國學生互動的，並非外交官或學者，而是英國女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike）。這位曾獲金球獎肯定的影星對不少中國觀眾而言，她還有一個更熟悉的名字：裴淳華。

綜合媒體報導，裴淳華與中國觀眾的緣分，可追溯至2015年。當年她隨電影「控制」（Gone Girl，另譯「消失的愛人」、「失蹤罪」）赴上海宣傳時，公開自己的中文名字。這個名字並非隨意取用，而是精心構思而來：「裴」與其英文姓氏Pike音近；「淳」寓意坦率、正直與質樸；「華」既象徵中國，也取「花」的諧音，與其本名Rosamund所代表的玫瑰意象相互呼應。她曾分享，有時在倫敦街頭聽到有人用中文喊她的名字，仍會下意識轉身，那一刻讓她感到親切而溫暖。

此次隨施凱爾同行亮相上海，裴淳華並非單純的「明星陪同」，而是長期文化交流的自然延伸。她多年來學習中文，曾在節目中自如使用中文俗語，甚至以幽默方式講出「脫褲子放屁」等俚語，被中國網友戲稱為「中文十級學者」。這種對語言的熟練掌握，也讓她在中英文化交流場合中顯得格外親近。

在影視作品上，裴淳華橫跨文藝與商業領域，從「傲慢與偏見」（Pride & Prejudice）的端莊長姊，到「控制」中冷冽複雜的妻子，再到「007：誰與爭鋒」（Die Another Day）的臥底角色，形象多變。而鏡頭之外，她同時也是妻子與母親。她的丈夫尤儒筆（Robie Uniacke）同樣熱愛中文，裴淳華的中文名正是由他所取；兩名兒子更在「漢語橋」世界小學生中文秀中屢獲佳績，家庭成員共同投入中文學習，形成獨特的文化氛圍。

裴淳華多次在受訪時表示，中國文化中對家庭、集體與歸屬感的重視，令她深受觸動。她也從閱讀中國經典、接觸當代文學中，重新思考人類在危機面前的選擇與價值。

在施凱爾上海行程接近尾聲之際，這位「中文十級」英國女星的出現，讓原本嚴肅的外交訪問增添了一層柔性文化意涵。

施凱爾 金球獎

上一則

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

下一則

解放軍報再評張又俠落馬 稱「持續深化政治整訓」

延伸閱讀

艾普斯坦文件揭新內容 英相施凱爾籲安德魯赴美作證

艾普斯坦文件揭新內容 英相施凱爾籲安德魯赴美作證
英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全

英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全
英相訪華收穫多…中撤議員制裁 英媒：施凱爾取得顯著勝利

英相訪華收穫多…中撤議員制裁 英媒：施凱爾取得顯著勝利
施凱爾逛豫園賞花燈 買48元蝴蝶酥讚「嘗一口就幸福」

施凱爾逛豫園賞花燈 買48元蝴蝶酥讚「嘗一口就幸福」

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播