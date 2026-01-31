中央政治局五家黨組匯報：堅持黨中央集中統一領導

我的頻道

中國新聞組／北京31日電
中共中央政治局委員兼軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立24日遭官宣落馬後的首次中央政治局會議30日召開，由中共中央總書記習近平主持，會議審議中央政治局常委會聽取五大黨組工作匯報，強調2025年五家黨組「堅定維護黨中央權威和集中統一領導」，2026年要「堅持黨中央集中統一領導」。

與此同時，中共中央軍委機關報解放軍報29、30日接連於頭版刊登解放軍第82集團軍學習中共20屆4中全會精神、北京衛戍區深入學習貫徹習近平強軍思想的專文。解放軍第82集團隸屬中部戰區，承擔京畿衛戍重任。

據央視新聞報導，30日的中央政治局會議審議「中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告」。會議對五家黨組和中央書記處2025年的工作「給予充分肯定」，同意其「2026年工作安排」。

會議強調，今年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年。五家黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，「堅持黨中央集中統一領導，不折不扣把黨的20屆4中全會精神和黨中央關於今年工作的決策部署落到實處」。中央書記處要圍繞中央政治局、中央政治局常委會部署要求，立足職責抓好重點任務落實，高品質完成黨中央交辦的各項任務。

央視晚間新聞聯播報導中央政治局召開會議，未披露會議畫面，僅由主播唸稿；此外，報導稱，「會議還研究了其他事項」。

張又俠落馬的消息震撼國際社會，各種分析、解讀不斷。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）中國安全專家阿杜伊諾（Alessandro Arduino）說，張又俠過去一直被視為「不可動搖的人物」，他這次落馬代表「政治忠誠遠高於作戰準備之上」，因為對習近平來說，「政治不忠在中共黨內是大罪」。

中共 習近平 張又俠

