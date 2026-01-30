我的頻道

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

南海不平靜 解放軍軍機編隊 穿越菲軍演劃設區

記者林宸誼／即時報導
解放軍南部戰區31日發布，組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。中國央視微信公眾號「玉淵譚天」 則發布，南部戰區轟6k轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。

而中國海事局網站31日也發布，廣東海事局發布航行警告，1月31日16時至2月1日4時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

解放軍「南部戰區」微信公眾號發布，黃岩島是中國固有領土。1月以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

公開信息顯示，近日菲律賓劃設軍事演習區，將中國黃岩島納入管控範圍，覆蓋了中國的領海、領空，嚴重侵犯了中方的領土主權和海洋權益，完全是非法行為。南部戰區組織軍機穿越菲劃設區域，體現了中方對黃岩島領海領空的實際管轄，菲方劃設演習區域非法無效。

菲律賓與美國於1月25日至26日在主權爭議的黃岩島周邊海域，完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。對此解放軍南部戰區27日表示，菲美相關行動攪亂南海局勢、破壞地區和平穩定，並稱解放軍海軍於同一時段在南海海域進行了例行巡航。

解放軍

上海「600號」揭開神秘面紗 民眾看精神科不再扭捏

英首相訪中後投資清單曝光：泡泡瑪特設倫敦總部、英國將開7店

