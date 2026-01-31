寶可夢慘了…靖國神社辦活動踩紅線 中國官民集體撻伐

日本「寶可夢」要在靖國神社舉辦兒童卡牌活動，惹怒大批中國網民；圖為早前在日本橫濱港舉行的寶可夢主題節。(新華社)

日本 知名遊戲動漫IP「寶可夢」原預定31日在靖國神社 舉辦兒童卡牌活動，引來大批中國網民不滿，怒指寶可夢「拜鬼」，要求停辦活動，並揚言抵制，寶可夢聯名T恤被逼下架。寶可夢官網一度刪除消息，但多家中國官媒和軍報批評寶可夢是「慣犯」，必須公開道歉。在中國官民集體撻伐下，寶可夢昨在官網道歉了，仍有大批網民批其道歉避重就輕、無法接受，官媒也再發聲稱「道歉不是終點，敬畏歷史才有未來」。

網易報導，日本寶可夢官網18日發消息稱，計畫31日在靖國神社內舉辦「寶可夢卡牌兒童體驗教室」，活動由日本東京千代田區運動員俱樂部等單位主辦，隨即引發中國網民聲討抵制，認為活動在「敏感場所」靖國神社舉辦，觸及歷史底線，要求寶可夢停辦活動。

由於寶可夢直到昨下午都未對外說明，許多中國網民留言要求抵制或封殺，前媒體人胡錫進也發文稱「任天堂絕不能漠視中國市場和中國人民的感受」。

日本寶可夢官網刊出的靖國神社活動信息。（取材自環球時報）

中國多家官媒也發文力挺網民。環球時報微信 號「補壹刀」批評，寶可夢「不能一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益」，要求寶可夢為此道歉。文中並指在靖國神社問題上，寶可夢不是初犯，「這一次，寶可夢恐怕很難再蒙混過關」。

解放軍報媒體平台「鈞正平」昨也發文稱，靖國神社供奉著14名二戰甲級戰犯，在靖國神社辦兒童活動，是對正義的褻瀆，也是對未來的毒害。

有網民扒出優衣庫UTme特別定製印花T恤的寶可夢定製圖案「不擅長變身的百變怪」後，該款商品顯示已「系統內下架」。

在中國官民輿論強烈要求和壓力下，寶可夢官網昨晚發布中日雙語道歉啟事，稱在公司運營的「寶可夢卡牌訓練家網站」活動頁面中，出現以靖國神社為舉辦地的活動信息。「本次的活動本就不宜舉辦，但由於確認過程中的疏漏，我公司在發現問題後，第一時間刪除了相關信息，且已取消該活動」，「在此我們深表歉意。今後我們將從根本上改變，並強化活動信息的審查流程，杜絕此類問題再次發生」。

不過上述道歉似仍無法讓中國官民滿意。人民日報昨晚評論稱，寶可夢公司發布了道歉公告，但道歉不是終點。在涉靖國神社問題上，寶可夢並非初犯；漠視歷史、傷害中國人民感情的品牌，終將被市場拋棄。