張又俠落馬後謠言四起 解放軍82集團軍動向受到矚目

解放軍中部戰區轄下的82集團軍，在張又俠落馬後傳出有積極動向，最近成為熱門受矚的部隊。圖為解放軍82集團軍官兵。（取材自「中部戰區」微博）

中解放軍 委副主席張又俠 落馬後，相關內情有各種說法，也涉及解放軍第82集團軍「營救」的傳聞，而外媒指出，中共軍媒解放軍報連日在頭版刊登了北京衛戍區以及82集團軍消息，特別是學習習近平 強軍思想，似乎為最新的政治舉措。而學者揭仲分析指出，在處理張又俠的整個過程中，中共總書記習近平有特別確保對北京周圍地帶安全的掌握。學者寇健文也特別提出中共甄補中部戰區司令員為上將的考量，與拱衛北京有關。

據新加坡聯合早報，張又俠與軍委委員劉振立落馬後，「解放軍報」近日連續兩天在封面刊文，通報負責拱衛北京的解放軍第82集團軍和北京衛戍區，分別學習中共廿屆四中全會精神、學習貫徹「習近平強軍思想」。

30日解放軍報在封面報導北京衛戍區消息，指這個省級軍區某部日前組織戰備演練複盤會，該部中共黨委一班人結合「習近平論強軍興軍（四）」中關於全面提高備戰打仗能力的重要論述展開學習討論，並針對演練中暴露出的問題制訂補短強能措施。

82集團軍組建於2017年4月，隸屬解放軍中部戰區陸軍，軍部駐河北省保定市。北京衛戍區是解放軍陸軍正軍級單位，2016年8月從北京軍區轉隸陸軍總部，接受中央軍委直接指揮。北京衛戍區主要負責在和平時期拱衛北京（大陸首都）安全，在戰爭時掩護中央機關轉移或撤離、防禦外敵、反恐及鎮暴等。

在30日上午政大國關中心的「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會上，政大政治系、東亞所特聘教授寇健文就82集團軍動向分析說，現在外面報導很多，有關張又俠被逮捕前82集團軍是否要去救張又俠，需要更多資訊才能判斷。

他提醒，不要忘記張又俠出事前，去年12月習近平晉升兩人為上將，這是關鍵的，五個戰區都受影響，為何只有這兩個戰區司令員被真除？東部戰區與中部戰區政委沒處理、其他戰區沒處理，都是中將處理。「這代表中部戰區司令員與東部戰區司令員有極其重要性，必須先真除」。

他分析，東部戰區是因應兩岸關係與中日關係緊張、中部戰區是保衛北京。兩位司令員都不是陸軍出身，都是空軍，不但是空軍，而且駐紮單位都是在以前南京軍區，兩人都是跟張又俠距離較遠的人，所以要判斷82集團均有沒有要強行火拼「還要再判斷」。

國防安全研究院委任研究員揭仲則說，習近平清洗張又俠謀畫已久，不是突然發生，甚至對苗華清洗時就已經做了準備，在整個過程中習近平基本有特別確保對北京周圍地帶安全的掌握，中部戰區司令員韓勝延、北京衛戍區政委朱軍少將出身空軍，與苗、張二人沒有淵源，北京衛戍區司令員付文化，是張又俠在瀋陽軍區任職時的舊部，2025年3月調離後，也一直沒有補。

根據國關中心統計，本次座談會共吸引近250位師生、媒體記者及外國駐台單位代表參與，現場座無虛席，討論與互動十分熱烈。