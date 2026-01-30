我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

施凱爾一行前晚抵北京雲南餐廳用餐 主廚：訪華團140人全員用筷子

記者黃國樑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
施凱爾一行前晚抵北京時，當晚在一家雲南餐廳用餐。餐廳主廚說，代表團140人，全員用筷子。 （截圖自玉淵譚天視頻）
施凱爾一行前晚抵北京時，當晚在一家雲南餐廳用餐。餐廳主廚說，代表團140人，全員用筷子。 （截圖自玉淵譚天視頻）

據央視旗下「玉淵譚天」報導，英國首相施凱爾訪中行程開啟的第一晚，在北京的一家雲南菜館用餐。玉淵譚天譚主獨家聯絡餐廳主廚，他稱餐廳準備了刀叉，但140人的訪華團全員用筷子，不讓上刀叉。

該主廚表示，「我們有備刀叉，我覺得他們應該是有備而來，他們沒有任何一個人用刀叉，全部用筷子。」他說，並沒有看到他們用筷子用得很彆扭的那種情況，他們用筷子都「用得挺順」的，包括首相也是，「他用筷子還用得挺好的」。

玉淵譚天稱，據稱餐廳還特意準備了英文菜單供來賓使用。此前一些四方國家稱「要是不上桌，就會上菜單」，但來到中國，不需上菜單，只需看菜單。

施凱爾已結束北京行程。今中午搭機前往上海，約在下午兩時抵達。抵上海後，施凱爾將到上海著名古代園林豫園參觀，他將漫步花園，並在湖心亭茶室裡與來自東華大學上海國際時尚創意學院的學生設計師們，一起完成一個手工製作的英國主題燈籠。

其後則前往英國之家舉辦招待會，展示在中國的最優秀的英國企業， 其中包括自行車企Brompton、時尚品牌Burberry及毛絨玩具Jellycat。

施凱爾

上一則

女大生遊東北 不慎暈倒雪地 被發現時3根手指凍黑壞死

下一則

學歷不拘…舟山招「守島人」 1個月不能離島 電話被打爆

延伸閱讀

英相訪中傳會晤習近平提黎智英案 劉兆佳：預料之內

英相訪中傳會晤習近平提黎智英案 劉兆佳：預料之內
眼紅？川普稱「我很懂中國」警告施凱爾訪中很危險

眼紅？川普稱「我很懂中國」警告施凱爾訪中很危險
投其所好 英相施凱爾贈習近平曼聯勝利球

投其所好 英相施凱爾贈習近平曼聯勝利球
施凱爾訪北京 中國宣布下調威士忌關稅至5%、積極考慮對英免簽

施凱爾訪北京 中國宣布下調威士忌關稅至5%、積極考慮對英免簽

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」