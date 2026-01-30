施凱爾一行前晚抵北京雲南餐廳用餐 主廚：訪華團140人全員用筷子

施凱爾一行前晚抵北京時，當晚在一家雲南餐廳用餐。餐廳主廚說，代表團140人，全員用筷子。 （截圖自玉淵譚天視頻）

據央視旗下「玉淵譚天」報導，英國首相施凱爾 訪中行程開啟的第一晚，在北京的一家雲南菜館用餐。玉淵譚天譚主獨家聯絡餐廳主廚，他稱餐廳準備了刀叉，但140人的訪華團全員用筷子，不讓上刀叉。

該主廚表示，「我們有備刀叉，我覺得他們應該是有備而來，他們沒有任何一個人用刀叉，全部用筷子。」他說，並沒有看到他們用筷子用得很彆扭的那種情況，他們用筷子都「用得挺順」的，包括首相也是，「他用筷子還用得挺好的」。

玉淵譚天稱，據稱餐廳還特意準備了英文菜單供來賓使用。此前一些四方國家稱「要是不上桌，就會上菜單」，但來到中國，不需上菜單，只需看菜單。

施凱爾已結束北京行程。今中午搭機前往上海，約在下午兩時抵達。抵上海後，施凱爾將到上海著名古代園林豫園參觀，他將漫步花園，並在湖心亭茶室裡與來自東華大學上海國際時尚創意學院的學生設計師們，一起完成一個手工製作的英國主題燈籠。

其後則前往英國之家舉辦招待會，展示在中國的最優秀的英國企業， 其中包括自行車企Brompton、時尚品牌Burberry及毛絨玩具Jellycat。