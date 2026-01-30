福建艦入列後新任務？ 被預言今年將「首秀」太平洋

中國海軍福建艦開展入列後首次海上實兵訓練期間。圖為殲-15DT艦載機1月1日彈射起飛。（新華社）

中國國防部 29日表示，福建艦自入列以來，各項試驗訓練任務按計畫順利推進，向形成編隊體系作戰能力的目標不斷邁進。對此，有專家表示，這意味著福建艦今年將有能力進入太平洋進行遠海訓練。

環球時報報導，海軍2025年9月12日時曾透露，福建艦曾通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。同年11月5日，福建艦入列授旗儀式舉行。11月18日，官方公布福建艦編隊首次海上實兵訓練，同時，殲15DT首次被曝光在福建艦上完成彈射起飛和著艦訓練。一個月後，福建艦通過台灣海峽北上，再次跨海區展開試驗訓練任務。

軍事問題專家張軍社表示，福建艦先後從東海通過台灣海峽進入南海進行訓練，之後又再度經台灣海峽北上，進入東海、黃海這一連串訓練進一步提升了航母遠海航行能力，同時也檢驗了航母動力系統、電子系統、武器系統等各系統的綜合性能，以及各系統之間、航母與艦載機之間的適配性，並開展了航母編隊航行訓練。

張軍社稱，從官方公開的消息來看，福建艦目前已具備跨海區遠海行動能力，航母編隊屬艦之間協同作戰能力也達到了一定水平，初步具備了實戰能力。他說，福建艦訓練正在按計畫有序開展，並且進展順利，「在經過休整和跨海區訓練後，福建艦不久將進入太平洋進行遠海訓練，這一時間不會太久，2026年我們有望看到福建艦在遠海大洋訓練的航跡」。

另據北京日報報導，有記者在國防部例行記者會上發問，隨著福建艦正式入列並迅速開展實戰化演訓，中國海軍已全面進入「三航母時代」。在福建艦戰鬥力加速形成的同時，中國第四艘航母建造是否已取得實質進展？國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌回應稱：「我不了解你說的具體問題。需要指出的是，我們始終根據國家安全和裝備技術發展需要推進航母建設。」