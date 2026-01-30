菲律賓參議員促驅逐中外交官 北京回嗆：乾脆驅逐中國大使

我的頻道

記者陳宥菘／綜合30日電
中國與菲律賓在南海主權爭端頻發，最近幾周已從海上角力轉往在社群上的激烈交鋒，這導致15名菲參議員敦促菲政府將中國大使館副發言人魏國列為「不受歡迎人物」，這將使他被驅逐出境。不過，中方大使館發言人季凌鵬強硬回應稱「沒必要這麼費事」，大可直接將中方大使井泉列為「不受歡迎人物」，但強調只有菲國總統有此權力。

不過央視報導，中國外交部邊海司司長侯艷琪昨日與菲律賓外交部副部長艾雷拉-林、部長助理兼亞太司司長阿爾弗雷斯在菲律賓宿霧舉行雙邊會見。中國外交部表示，雙方就「涉海」等共同關心的問題坦誠深入交換意見，並同意繼續通過外交渠道保持溝通。

中國駐菲大使館與菲國官員、國會議員近期在網路上爆發言語衝突，菲律賓24名參議員中，有15人於27日簽署第256號決議案，譴責中國大使館發表貶損菲律賓官員的言論，呼籲菲律賓外交部採取必要措施維護國家尊嚴。此外，菲參議院議長索托建議，研究將魏國列為「不受歡迎人物」的可能性。不過，因為有參議員主張應先召開聽證，該決議案的表決目前被暫停。

這場社群交鋒源自菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉14日在社群張貼含有中國領導人習近平漫畫形象的照片，搭配「中國為何終是霸凌者」文字，引來中國大使館不滿，中國外交部亞洲司負責人也為此約見菲國大使表達抗議。

此外，近一個月來，中方共通報二起在南海援救菲方人民案件，塔瑞耶拉在社群上表達感謝，卻也質疑中方搞政治宣傳，同時強調事發海域屬於菲律賓專屬經濟區。菲律賓多名國會議員表達聲援，都遭到中國大使館在社群上聲討。

季凌鵬27日在社群發長文，質疑塔瑞耶拉持續攻擊、抹黑中國，28日再度回應指，只有菲國總統有權要求大使離任，並稱如果中國駐菲大使井泉收到馬可仕的離任通知，會立即離開，但他將會為此感到無比驕傲與榮耀，因為他用實際行為踐行了一名中國外交官對國家作出的堅定承諾。

季凌鵬還說，即使使館被關閉，「我們都將繼續通過各種渠道堅定不移地反擊對中汙衊抹黑，這是外交官最基本職責。」

菲律賓總統府新聞官卡斯特羅昨表示，將中國外交官列為「不受歡迎人物」會帶來嚴重後果，這是在外交關係嚴重惡化時的最後手段。菲律賓外交部則稱，正與中方就雙邊關係保持直接溝通。

