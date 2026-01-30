中英互贈「大禮包」 習近平會晤施凱爾：盼建更成熟關係

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平（右）29日在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。施凱爾是繼南韓、愛爾蘭、加拿大、芬蘭等國領導人之後，今年第五位訪問中國的外國領袖。（路透）
中國國家主席習近平（右）29日在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。施凱爾是繼南韓、愛爾蘭、加拿大、芬蘭等國領導人之後，今年第五位訪問中國的外國領袖。（路透）

中國國家主席習近平29日在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展全面戰略夥伴關係，並互贈「大禮包」。習近平形容施凱爾的到訪「好事多磨」，可把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」，中方願積極考慮對英實施單方面30天免簽。施凱爾則盼與北京建立「更成熟的關係」。會談後，英國首相府指，雙方將開展一項可行性研究，以期達成中英服務貿易協定。

▲ 影片來源：YouTube＠CCTVVideoNewsAgency（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

此外，英國藥企阿斯特捷利康（AZ）同日宣布，2030年前將在中國投資150億美元，以擴大藥品生產與研發的規模，這是AZ迄今在中國最大的一筆投資。英國首相府指出，兩國29日簽署十項協議，其中涉及邊境安全、建立服務夥伴關係等。

這是英國首相八年來首次訪華。路透報導，施凱爾與習近平的會談持續了80分鐘，加上午餐，兩人進行約3小時的交流，期間還談及足球和莎士比亞。

習近平提到，一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，「大國」尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。他強調，中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡議和實踐真正的多邊主義，推動建構更公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。

施凱爾此次率領近60名英國商業與文化機構組成的代表團隨行，表示將為他們在中國開拓新的機會。施凱爾與習近平會晤後，在北京故宮接受採訪時表示，此次訪華富有成效，他與習就降低威士忌關稅的討論取得進展，中國將蘇格蘭威士忌進口關稅減半至5%，並且中國將允許英國公民免簽入境中國，停留時間最長可達30天。

英國首相施凱爾29日在北京與習近平會晤，並參觀北京故宮。（美聯社）
英國首相施凱爾29日在北京與習近平會晤，並參觀北京故宮。（美聯社）

此外，施凱爾稱會談中曾提出對壹傳媒創辦人黎智英國安案和新疆等人權議題的關切，但對於是否得到習近平回應，僅稱雙方進行了尊重的交流。

中英商務論壇30日上午將在北京舉行，施凱爾結束北京行程後將轉往上海，預計與中國英國企業進行一系列會談，31日結束為期四天訪問。

近期有多名西方政要訪問中國，在施凱爾之後，烏拉圭總統奧爾西預計2月1日起訪問中國，德國總理梅爾茨也將在2月底到訪。

▲ 影片來源：YouTube＠ShanghaiEyeMagic（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

