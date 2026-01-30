中放行Nvidia H200晶片進口？ 黃仁勳：沒收到任何訂單

我的頻道

中國新聞組／北京30日電
輝達執行長黃仁勳29日抵台，吸引大批民眾等候，他展現一貫的親民作風，對民眾遞上的書籍、棒球、桌球拍一一簽名。（記者林俊良／攝影）
Nvidia（輝達，另稱英偉達）執行長黃仁勳繼昨抵達台灣。對於外傳中國大陸已核准首批輝達AI晶片H200進口，黃仁勳表示那是假新聞，但他希望北京政府能核准，「這對美國的技術領先地位有利，對中國市場也有幫助，客戶們也非常渴望得到這項產品」。黃仁勳並稱：「現在決定權在中方手中，他們仍在考慮，我們正在耐心等待」。中國外交部對此事的回答則是「建議向中方主管部門進行詢問」。

黃仁勳繼走訪上海和深圳之後抵達台灣，第一件事是先去剪頭髮，接著拜會台積電創辦人張忠謀及台積電董事長魏哲家，預計30日拜會輝達相關供應鏈，晚間出席公司尾牙；明天的重頭戲則是與供應鏈老闆的「兆元宴」，宴請台積電、廣達、鴻海、緯創、聯發科、矽品等科技公司老闆。至於這次是否與北市政府簽約，他昨天閉口不談。他將於周日結束這次訪台行程。

黃仁勳在回答媒體詢問有關H200晶片銷往中國的情況時說，H200實際許可證正在最終確認中，他希望北京政府允許輝達銷售H200。他認為H200對美國的科技領導力非常有益，對中國市場也非常好，客戶們非常希望能擁有H200，所以他期待一個好的決定，輝達現在只能耐心等待。

另據觀察者網報導，彭博資訊29日報導，黃仁勳當天在台北透露，由於中方仍在決定是否允許進口輝達的產品組件，因此該公司尚未收到中國客戶的H200人工智能（AI）晶片訂單；「我希望中方能夠允許輝達銷售H200晶片」，他說：「現在決定權在中方手中，他們仍在考慮，我們正在耐心等待」。

黃仁勳表示，他過去幾天在訪問中會見了客戶和官員，但沒有收到任何H200晶片的新訂單。他補充說，這款晶片「非常適合」中國市場，他的客戶非常想要H200晶片。他還稱，H200晶片的美國出口許可證正在最終審批階段。

彭博資訊指出，作為目前全球市值最高的公司，輝達正尋求在全球最大半導體市場中國重振業務。

至於中國官方的回應，法媒昨在中國外交部例行記者會上回應說：「我們已多次就有關問題作出回應，具體問題建議向中方主管部門進行詢問」。

