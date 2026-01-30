施凱爾訪華第1餐吃雲南菜 13菜品、3甜品、4飲品曝光

英國首相施凱爾本次訪中的第一餐選在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。（取材自微博）

英國首相施凱爾 28日下午抵達北京機場，展開4天訪中行程。施凱爾本次訪中的第一餐，選擇在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。美國前財政部 長葉倫 2023年訪中時也曾在這家餐廳品嘗第一餐。

「一坐一忘」28日下午在微博上公告，當天三里屯店只經營到下午3時，因為晚上有包場接待活動，暫不對外營業。

隨後該店家在當天晚上發布影片，畫面中，到三里屯分店用餐的施凱爾與員工合影留念。店員贈送寫有「馬年騰飛」的雲南傳統祈福甲馬紙，眾人在拍照時齊聲祝福新年快樂，施凱爾也用中文說出「謝謝」。

據鳳凰網報導，施凱爾一行共品嘗了13道雲南特色菜品、3道甜品以及4道飲品。菜單包含：薄荷牛肉卷、木姜子拌豆腐、牛肝菌扒蘆筍、景頗烤山雞、大理雕梅小排骨、油淋雪花牛乾巴、瓦片烤乳餅、騰沖大救駕、香辣薄荷洋芋、牛肝菌黑蒜燒茄子、普洱酸菜酥紅豆、傣味菠蘿飯、銅鍋牛肝菌燜飯。甜品為玫瑰鮮花餅、水果、洱海積雪烤乳扇。飲料則有九寸精釀：拉格（Lager）、九寸精釀：桂花小麥、香格里拉1800干白葡萄酒和青檸薄荷綠。

2023年7月，時任美國財政部長葉倫訪中，也因為到訪該餐廳引發不少討論。當時該店家發文表示，葉倫點了四份見手青；這篇貼文至今還是該帳號的置頂貼文。

「見手青」是一種野生牛肝菌，必須經過加工完全熟透方能食用，生吃見手青極易導致中毒，嚴重者甚至可能危及生命，因此也被稱為迷幻蘑菇（magic mushroom）。由於葉倫當時大啖見手青，被質疑是否造成神智模糊，影響後續會見大中官方高層時態度。她之後接受CNN的專訪時澄清，他們一行人吃的蘑菇沒有產生影響。