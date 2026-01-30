我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

施凱爾訪華第1餐吃雲南菜 13菜品、3甜品、4飲品曝光

中國新聞組／北京30日電
英國首相施凱爾本次訪中的第一餐選在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。（取材自微博）
英國首相施凱爾本次訪中的第一餐選在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。（取材自微博）

英國首相施凱爾28日下午抵達北京機場，展開4天訪中行程。施凱爾本次訪中的第一餐，選擇在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。美國前財政部葉倫2023年訪中時也曾在這家餐廳品嘗第一餐。

「一坐一忘」28日下午在微博上公告，當天三里屯店只經營到下午3時，因為晚上有包場接待活動，暫不對外營業。

隨後該店家在當天晚上發布影片，畫面中，到三里屯分店用餐的施凱爾與員工合影留念。店員贈送寫有「馬年騰飛」的雲南傳統祈福甲馬紙，眾人在拍照時齊聲祝福新年快樂，施凱爾也用中文說出「謝謝」。

據鳳凰網報導，施凱爾一行共品嘗了13道雲南特色菜品、3道甜品以及4道飲品。菜單包含：薄荷牛肉卷、木姜子拌豆腐、牛肝菌扒蘆筍、景頗烤山雞、大理雕梅小排骨、油淋雪花牛乾巴、瓦片烤乳餅、騰沖大救駕、香辣薄荷洋芋、牛肝菌黑蒜燒茄子、普洱酸菜酥紅豆、傣味菠蘿飯、銅鍋牛肝菌燜飯。甜品為玫瑰鮮花餅、水果、洱海積雪烤乳扇。飲料則有九寸精釀：拉格（Lager）、九寸精釀：桂花小麥、香格里拉1800干白葡萄酒和青檸薄荷綠。

▲ 影片來源：YouTube＠DragonTVCrossOver（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2023年7月，時任美國財政部長葉倫訪中，也因為到訪該餐廳引發不少討論。當時該店家發文表示，葉倫點了四份見手青；這篇貼文至今還是該帳號的置頂貼文。

「見手青」是一種野生牛肝菌，必須經過加工完全熟透方能食用，生吃見手青極易導致中毒，嚴重者甚至可能危及生命，因此也被稱為迷幻蘑菇（magic mushroom）。由於葉倫當時大啖見手青，被質疑是否造成神智模糊，影響後續會見大中官方高層時態度。她之後接受CNN的專訪時澄清，他們一行人吃的蘑菇沒有產生影響。

施凱爾 葉倫 財政部

上一則

投「曼聯球迷」習近平所好 英相施凱爾贈勝利足球

下一則

中英互贈「大禮包」 習近平會晤施凱爾：盼建更成熟關係

延伸閱讀

施凱爾訪北京 中國宣布下調威士忌關稅至5%、積極考慮對英免簽

施凱爾訪北京 中國宣布下調威士忌關稅至5%、積極考慮對英免簽
英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作

英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作
英首相府：中國確認開放英民眾赴中30天內免簽

英首相府：中國確認開放英民眾赴中30天內免簽
習近平會見施凱爾稱中英合作「一馬當先」 願積極考慮對英單方面免簽

習近平會見施凱爾稱中英合作「一馬當先」 願積極考慮對英單方面免簽

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」