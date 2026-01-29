日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

中國旅居日本東京上野動物園的大熊貓曉曉、蕾蕾28日平安飛抵成都天府國際機場，隨後於6時，順利入住中國大熊貓保護研究中心雅安基地，接受隔離檢疫。圖為大熊貓曉曉。 (中新社)

中國旅居日本 東京上野動物園的大熊貓 「曉曉」「蕾蕾」28日凌晨1時飛抵成都天府國際機場。早上6時，兩隻大熊貓順利入住中國大熊貓保護研究中心雅安基地。「曉曉」「蕾蕾」是當前日本境內最後一對大貓熊，牠們返回中國後，使得日本在半個世紀以來首次沒有了這些可愛的大貓熊。

來源：玉麒麟

新華社報導，大熊貓「曉曉」「蕾蕾」於2021年6月出生於日本東京上野動物園，是此前旅日大熊貓「比力」「仙女」繁育的後代。2011年2月，大熊貓「比力」「仙女」從熊貓中心雅安基地啟程前往日本，參與中日大熊貓保護國際合作。

合作期間，雙方在大熊貓保護繁育、科學研究、疾病防控、公眾教育等領域取得豐碩成果，先後成功繁育成活2胎3崽，分別為2017年6月出生的「香香」和2021年6月出生的「曉曉」「蕾蕾」。牠們憑藉憨態可掬的形象和活潑的性格，受到了日本民眾的關注和喜愛。

此前，大熊貓「香香」於2023年2月回國，大熊貓「比力」「仙女」因患老年疾病於2024年9月提前回到中國。目前，牠們均生活在中國大熊貓保護研究中心雅安基地，健康狀況良好。

為確保大熊貓「曉曉」「蕾蕾」平安順利回國，熊貓中心選派了經驗豐富的專家提前赴日，與日方專家共同推進回國前準備工作，並與日方飼養專家同機護送兩隻大熊貓回國。

熊貓中心雅安基地做好了隔離檢疫各項準備工作，包括圈舍消毒、食物供給、飼養管理及健康保障等，確保兩隻大熊貓平穩度過隔離檢疫期，盡快適應家鄉環境。