黃仁勳攜6友深圳吃800元牛肉火鍋 「同款菜」暴紅

黃仁勳很痛快地一口答應與店裡員工合影，還應邀在三個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來。(取材自深圳特區報)

Nvidia輝達 (又譯英偉達)執行長黃仁勳 ， 27日帶著六位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛肉火鍋，最後埋單發現僅需人民幣800多元（約115美元），黃仁勳對大夥說：「深圳的牛肉，很新鮮，很好吃！」

深圳特區報報導，八合里牛肉領展中心城店的黃銀洛表示，27日晚間6時許，有一位女士先過來訂了包間，到了晚間7時來了七位客人，他們都很隨和，跟普通的來賓沒有區別。仔細一看，發現裡面有黃仁勳，他的外套與髮型太明顯了，「在用餐過程中，我們都沒好意思去打攪他」。

黃仁勳與朋友們一起，點了店裡的各種牛肉與配菜，一行人吃得很開心。吃到晚間8時30分，黃仁勳起身心滿意足地埋單。此時黃銀洛與同事們按捺不住，請求與黃仁勳合影留念，黃仁勳很痛快地一口答應，還應邀在三個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來。

八合里店員28日表示，「黃仁勳昨天點了牛骨清湯鍋底，還有匙肉、肥牛等招牌菜。這個點我們剛營業，暫時還沒有感受到『芯片大佬』帶來的熱度，中午可能人會更多一些，已經有不少打電話來問黃仁勳『同款菜』的顧客了。」

科創板日報報導，黃仁勳26日晚間現身北京，出席「2026 NVIDIA Beijing New Year Party」，與中國團隊共慶新春。當晚，黃仁勳身著標誌性黑色短袖衫登台，年會現場舞台充滿科技元素，黃仁勳在年會上與員工同台互動、合影留念，現場氛圍熱烈歡快。黃仁勳是25日抵達北京，開啟2026年訪華行程的北京站環節。

據證券時報報導，在黃仁勳訪中期間，一條隱密的「周邊經濟鏈」也悄然浮現。已有賣家在網上以2.5萬元（人民幣，單位下同）兜售「合影機會」、9萬9999元兜售「簽名紅包」，黃仁勳中國行正在成為一部分人的「致富手段」。

證券時報也報導，本次中國行，黃仁勳已經陸續到訪上海、北京、深圳三大城市，他分別參加了三地分公司舉辦的新年活動，並參與面向核心供應商的答謝活動。除了參加年會外，本次中國行的主題是「逛吃」。在上海，黃仁勳出席了公司年會並到菜市場買菜；在北京，他打卡北京王府中環半山腰品嘗雲南菜；在深圳，他吃了八合里牛肉火鍋。

從23日抵達上海來算，本次黃仁勳在中國的行程已經步入第七天，和往年的高調不同，本次黃仁勳並未安排媒體採訪，在涉及產品和業務方面相對「靜默」，而是以友善姿態在商場、菜市場和街頭「吃吃喝喝」。