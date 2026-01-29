我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

黃仁勳攜6友深圳吃800元牛肉火鍋 「同款菜」暴紅

記者林宸誼／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳很痛快地一口答應與店裡員工合影，還應邀在三個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來。(取材自深圳特區報)
黃仁勳很痛快地一口答應與店裡員工合影，還應邀在三個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來。(取材自深圳特區報)

Nvidia輝達(又譯英偉達)執行長黃仁勳， 27日帶著六位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛肉火鍋，最後埋單發現僅需人民幣800多元（約115美元），黃仁勳對大夥說：「深圳的牛肉，很新鮮，很好吃！」

深圳特區報報導，八合里牛肉領展中心城店的黃銀洛表示，27日晚間6時許，有一位女士先過來訂了包間，到了晚間7時來了七位客人，他們都很隨和，跟普通的來賓沒有區別。仔細一看，發現裡面有黃仁勳，他的外套與髮型太明顯了，「在用餐過程中，我們都沒好意思去打攪他」。

黃仁勳與朋友們一起，點了店裡的各種牛肉與配菜，一行人吃得很開心。吃到晚間8時30分，黃仁勳起身心滿意足地埋單。此時黃銀洛與同事們按捺不住，請求與黃仁勳合影留念，黃仁勳很痛快地一口答應，還應邀在三個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來。

八合里店員28日表示，「黃仁勳昨天點了牛骨清湯鍋底，還有匙肉、肥牛等招牌菜。這個點我們剛營業，暫時還沒有感受到『芯片大佬』帶來的熱度，中午可能人會更多一些，已經有不少打電話來問黃仁勳『同款菜』的顧客了。」

科創板日報報導，黃仁勳26日晚間現身北京，出席「2026 NVIDIA Beijing New Year Party」，與中國團隊共慶新春。當晚，黃仁勳身著標誌性黑色短袖衫登台，年會現場舞台充滿科技元素，黃仁勳在年會上與員工同台互動、合影留念，現場氛圍熱烈歡快。黃仁勳是25日抵達北京，開啟2026年訪華行程的北京站環節。

據證券時報報導，在黃仁勳訪中期間，一條隱密的「周邊經濟鏈」也悄然浮現。已有賣家在網上以2.5萬元（人民幣，單位下同）兜售「合影機會」、9萬9999元兜售「簽名紅包」，黃仁勳中國行正在成為一部分人的「致富手段」。

證券時報也報導，本次中國行，黃仁勳已經陸續到訪上海、北京、深圳三大城市，他分別參加了三地分公司舉辦的新年活動，並參與面向核心供應商的答謝活動。除了參加年會外，本次中國行的主題是「逛吃」。在上海，黃仁勳出席了公司年會並到菜市場買菜；在北京，他打卡北京王府中環半山腰品嘗雲南菜；在深圳，他吃了八合里牛肉火鍋。

從23日抵達上海來算，本次黃仁勳在中國的行程已經步入第七天，和往年的高調不同，本次黃仁勳並未安排媒體採訪，在涉及產品和業務方面相對「靜默」，而是以友善姿態在商場、菜市場和街頭「吃吃喝喝」。

奧優國際董事長張玥指出，這次黃仁勳來華在業務方面相對「靜默」，背後是輝達在中國市場面臨晶片出口管制等挑戰，保持「靜默」將減少業務層面的敏感討論。

輝達執行長黃仁勳 27日帶著六位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛...
輝達執行長黃仁勳 27日帶著六位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛肉火鍋。(取材自深圳特區報)

黃仁勳 輝達 NVIDIA

上一則

英相自豪創造歷史 率60人經貿團抵中 喊話：一起幹事兒

下一則

黃仁勳訪華期間 中放行H200進口 首批數十萬顆先供3網企

延伸閱讀

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片
黃仁勳明訪台...是否同框？蔣萬安曝時間還沒定

黃仁勳明訪台...是否同框？蔣萬安曝時間還沒定
北京放行H200晶片 路透指3網路巨頭獲准進口幾十萬顆

北京放行H200晶片 路透指3網路巨頭獲准進口幾十萬顆
路透：黃仁勳訪中之際 中國放行Nvidia首批H200晶片

路透：黃仁勳訪中之際 中國放行Nvidia首批H200晶片

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦