黃仁勳訪華期間 中放行H200進口 首批數十萬顆先供3網企

記者林宸誼、黃雅慧／北京29日電
據路透報導，中國已批准輝達首批H200晶片進口。（取材自Nvidia）
據路透報導，中國已批准輝達首批H200晶片進口。（取材自Nvidia）

市場傳出中國已批准進口首批輝達H200人工智慧（AI）晶片，有消息稱，此次批准涵蓋數十萬顆H200晶片，並且是在Nvidia輝達(又譯英偉達)首席執行官黃仁勳本周訪問中國期間作出的；這代表中國在權衡AI需求與推動本土產業發展之間，立場出現了轉變。

路透昨天引述消息人士說，首批審批主要分配給三家中國大型互聯網公司，其他企業目前正排隊等待。彭博先前也引述匿名知情人士稱，中國監管機構近日已原則性批准了阿里巴巴、騰訊及字節跳動，進入下一階段的H200晶片採購準備程序。作為審批條件之一，北京將鼓勵相關企業採購一定比例的國產晶片。

H200屬於輝達上一代Hopper系列，儘管已有推出更新的Blackwell系列取代之，其在AI領域仍被廣泛採用。輝達目前主要聚焦生產Blackwell及即將上市的Rubin系列，使得H200供應相對吃緊。

美國總統川普於1月13日核准H200在「有條件審查」機制下出口中國，象徵華盛頓嘗試在國安防線與美商利益間，重新校準戰略平衡。但起先傳出中國海關告知報關代理該晶片不被允許進口，中國官員召集境內科技公司，警告除非必要，不得購買這些晶片，直至此次才又傳出允許進口的消息。

而幾乎與此同時，中國「國產GPU四小龍」之一、甫在港交所上市的天數智芯26日發布四代架構路線圖，完全以輝達作為目標：去年推出的天數天樞架構已超越輝達Hopper；今年天數天璇架構對標輝達Blackwell，緊接著天數天璣架構超越輝達Blackwell；明年天數天權架構將超越輝達Rubin。2027年之後，天數智芯將轉向突破性計算晶片架構設計。

天數智芯同步發布邊端算力領域的「彤央」系列產品，該系列產品已落地大量應用場景，包括為格藍若機器人提供高算力、低延遲的「大腦」支持；為瑞幸咖啡數千家門店處理視頻流、挖掘消費數據價值等。

輝達執行長黃仁勳，28日出現在位於深圳市南山區的輝達公司，身穿黑色夾克和黑色褲子...
輝達執行長黃仁勳，28日出現在位於深圳市南山區的輝達公司，身穿黑色夾克和黑色褲子。上午先是參加完輝達深圳公司的活動後，於中午12時左右下樓，與現場人群互動並簽名。（取自證券時報）

輝達 AI 瑞幸咖啡

