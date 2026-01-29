全球AI競爭力指數 中排第二僅次美 1領域AI成熟度最強

我的頻道

中國新聞組╱北京29日電
英國智庫「Deep Knowledge Group」28日發布報告顯示，在《全球AI競爭力指數》中，中國得分為83.41分，落後於美國的98.84分。（新華社）
總部設於香港的英國智庫「Deep Knowledge Group」近日發布「全球人工智能AI）競爭力指數」，報告顯示，若以國家畫分，中國在全球金融領域人工智能競爭力排名第二，僅次於美國，但明顯領先亞洲其他國家；在「全球AI競爭力指數」中，中國得分為83.41分，美國為98.84分，第三為78.26分的英國，瑞士排名第四，其後為新加坡、德國、沙烏地及印度。

南華早報報導，根據「全球AI競爭力指數」，中國已成為AI金融競爭力第二強的國家，排名僅次於美國。此外，中國在將AI能力轉化為實際生產應用方面被評為最強國家。

按城市畫分，紐約、倫敦、香港則包攬前三名，紐約得分99，倫敦得81分，香港則以76分排名第三。該「指數」共評比20個國家與15個城市級金融樞紐的AI能力與成熟度。

Deep Knowledge Group合夥人卡明斯基（Dmitry Kaminskiy）強調，AI能力不止於測算中的表現，更重要是應用，若無法在現實生活中落地，只是紙上談兵。

作為全球第二大經濟體，中國在金融領域的AI成熟度方面表現最為凸出，在銀行、保險、金融科技與投資管理等領域廣泛採用AI，相關評分高達90分。創新生態系（80分），以及人才、教育與研發（76分）等項目上也有不錯的表現。

卡明斯基（Dmitry Kaminskiy）表示，中國在金融服務領域中，將AI能力轉化為可投入實際運作系統的「最後一哩路」方面，表現最為強勁。

該報告指出，政府支持與市場需求共同推動中國金融AI能力的快速成長。中國累計投入2690億美元資金於AI新創企業，其中許多企業聚焦於金融科技與區塊鏈應用。數據顯示，目前中國有2065家專注於金融領域的AI企業。

