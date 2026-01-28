不甘示弱？美菲黃岩島巡航 解放軍批攪局 同時段也巡航

我的頻道

記者陳宥菘╱綜合報導
菲律賓與美國本周在具有主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關行動攪亂南海局勢，破壞地區和平與穩定，並稱南部戰區海軍同時段在南海海域進行了例行巡航。(路透)
在中菲南海摩擦持續升溫之際，菲律賓與美國25日至26日在主權爭議的黃岩島周邊海域完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。對此，解放軍南部戰區27日表示，菲美相關行動攪亂南海局勢、破壞地區和平穩定，並稱解放軍海軍於同一時段在南海海域進行了例行巡航。

路透報導，菲律賓軍方發表聲明指出，此次MCA巡航由菲律賓武裝部隊與美國印太司令部共同執行，雙方部署空中與海上兵力，在斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）周邊展開行動。菲方表示，整體巡航過程順利，有助提升盟軍間的協調能力、戰術水準與相互理解。

菲律賓軍方指出，這是菲美今年首度進行MCA巡航，也是自2023年11月啟動該合作機制以來的第11次行動。此次菲方派出飛彈巡防艦「魯納號」、FA-50輕型戰機、A-29B攻擊機及反潛直升機，海岸防衛隊亦出動巡邏艦參與；美方則派遣伯克級導彈驅逐艦「芬恩號」及MH-60R直升機。

針對菲美聯合行動，解放軍南部戰區發言人田軍里表示，1月25日至26日，南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航，時間與菲美行動重疊。他批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海、破壞地區和平穩定，並強調戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權與海洋權益。

近期中菲在黃岩島周邊互動頻繁。此前，一艘載有菲律賓船員的新加坡籍貨船在附近海域傾覆，中國海警參與搜救並移交獲救人員，菲方雖表達感謝，但仍重申相關海域屬其專屬經濟區。

根據菲律賓海岸防衛隊上周公布的2025年年度報告，在黃岩島周邊出現的中國海上力量明顯較前一年增加，包括軍艦、海警船及海上民兵船，且活動範圍逐步逼近呂宋島沿岸。

外界分析指出，菲美加強聯合行動，與中方持續強化巡航形成相互牽制，使南海情勢更受關注。

