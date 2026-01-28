觀察站／北京訪客不絕 各國架美中平衡木

我的頻道

記者 陳政錄、羅印冲
美國總統川普重返白宮剛滿一年，他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰下，反使這些國家紛紛轉向與北京加深關係，尋求經貿合作避險策略，無形中為中國創造了難得的外交機遇期，這難道會是川普所樂見？

僅從去年11月以來，包含西班牙國王費利佩6世、法國總統馬克宏、愛爾蘭總理馬丁、南韓總統李在明、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波相繼訪中，緊接著是英國首相施凱爾、烏拉圭總統奧爾西，德國總理梅爾茨也計畫2月底訪問北京，多國領袖密集到訪，讓中國國家主席習近平得以順勢打出一波「元首外交」並收割成果，恐怕真要感謝幕後最大推手的川普。

平心而論，這些近期到訪中國的國家領袖，與北京或多或少仍存在經貿或其他待解的問題，其中有些問題還很難解，例如中韓間的黃海海域爭端、中英間的香港和人權議題，就連芬蘭總理歐爾波此行都向中方反映貿易壁壘問題，呼籲中方消除障礙。更別提自俄烏戰爭以來，歐洲國家對北京暗助莫斯科高度不滿，也不認同北京持續對台施壓的作為。

但與川普直接亮出關稅大棒、甚至威脅強取格陵蘭等霸凌行徑相較，包含美國傳統盟友在內的國家仍願意與北京坐下來談，試圖找出解決問題或縮小分歧的辦法。其中多位國家領袖把中國作為今年首度外訪國，並與中方簽署多項經濟合作文件，用以對沖川普掀起的國際經貿變局。

這當然不能解讀為這些國家在美中之間選擇北京，就像英國首相施凱爾所言，英國不必在美國和中國之間作選擇，但他同時強調，如果無視中國這個世界第二大經濟體及其中蘊含的商業機會，並不明智。施凱爾充分展現身為美國盟友、卻在如今川普撼動的國際經貿環境裡，英國不得不採取的平衡避險做法。

各國除在美中之間架起平衡木，也同時尋求如同加拿大總理卡尼倡議中等強國必須採取全新策略等做法，並已出現部分成果，如歐盟與印度27日達成貿易協議。當有愈來愈多國家選擇加強雙邊貿易關係以降低對美依賴，甚至逐步建立起排除美國的新貿易秩序，川普念茲在茲的「讓美國再度偉大」還有多少含金量？

