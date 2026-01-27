習近平會見訪中芬蘭總理 稱「大國」要講平等、法治

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
中國國家主席習近平（右）27日上午在北京人民大會堂會見對中國進行正式訪問的芬蘭總理歐爾波。（新華社）
中國國家主席習近平（右）27日上午在北京人民大會堂會見對中國進行正式訪問的芬蘭總理歐爾波。（新華社）

在美國總統川普矢言掌控格陵蘭之際，中國國家主席習近平27日上午在北京人民大會堂會見北極圈國家芬蘭總理歐爾波。習近平表示，「大國」尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信，中方願與芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

應中國國務院總理李強邀請，歐爾波25至28日對中國進行正式訪問，這是芬蘭總理2017年以來首次訪中。歐爾波27日在北京展開此行重頭戲，計畫與習近平、李強、全國人大常委會委員長趙樂際會面。

新華社報導，習近平會見歐爾波時表示，兩國建交以來，無論國際形勢如何變化，中芬關係始終平穩發展。今年是中國「十五五」開局之年，中國將繼續擴大高水平對外開放，雙方要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。

習近平表示，歡迎芬蘭企業到中國市場的「大海來暢遊」，也提到，芬蘭是冰雪強國，中國也已是冰雪大國，雙方要加強交流合作，延續冰雪友誼。歡迎更多芬蘭民眾到訪中國。

就國際關係，習近平指出，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，「大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信」。習近平也提及中歐關係，表示中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

中方報導引述歐爾波表示，芬中傳統友誼深厚，兩國關係建立在相互尊重、相互信任基礎上，得到長期穩定發展。芬方企業對赴中國合作抱有強烈興趣。芬方願同中方密切高層往來，深化貿易、投資、數位經濟、清潔能源、農業等領域務實合作。芬方堅定奉行「一個中國」政策。

就國際與中歐關係，歐爾波表示，芬方讚賞中國在國際事務中發揮重要建設性作用，願同中方加強溝通協調，共同維護世界和平穩定。他並指，歐中關係保持建設性發展十分重要，「芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題、推動關係健康發展發揮積極作用」。

另外，趙樂際27日上午會見歐爾波時說，中國全國人大願同芬蘭議會深化交流合作，互學互鑒立法、監督和治國理政經驗，為各領域務實合作提供法治保障。歐爾波則強調堅持一中政策，願同中方深化經貿、創新等領域合作，加強立法機構交流。

習近平 李強 國務院

